BANCADA DE APOIO A PREFEITA CARMINHA CRESCE EM ITABAIANA

17/01/19 - 08:50:45

A bancada de apoio a prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, recebeu uma importante adesão e apoio na Câmara de Vereadores. É que na tarde desta quarta-feira (16), o vereador Virtuoso aderiu ao projeto de mudanças e transformações sociais do bloco de sustentação de Carminha no Legislativo, deixando assim, o grupo do prefeito afastado Valmir de Francisquinho.

Um banho de água fria nas pretensões do grupo de oposição, que mantinha restrições aos projetos do Executivo e seguiam determinações expressas para que vetassem qualquer tipo de proposta nesse sentido.

Carminha que começou a sua administração no dia 20 de novembro, assumiu o comando do Poder Executivo com um modesto número de vereadores: João Cândido Sobrinho e Zé Roberto Imperador.

Segundo fontes ligadas a administração, o apoio do Vereador Virtuoso é um importante ponto de partida para novas adesões, uma vez que o bloco de apoio ah Carminha Mendonça poderá crescer de dois para cinco vereadores nos próximos dias.

Fonte e foto assessoria