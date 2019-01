Bandidos invadem casa, não encontram nada e ateiam fogo com dono dentro

17/01/19 - 11:06:03

Uma tentativa de assalto terminou com uma pessoa queimada por bandidos que, “irritados” por não terem encontrado dinheiro e objetos de valor para roubar resolveram atear fogo na casa.

A ação criminosa chocou os moradores do município de Itabaianinha que tiveram que auxiliar a polícia para debelar o fogo e salvar a vida do morador que teve grande parte do corpo queimado.

As informações são de que os dois bandidos teriam invadido a residência por volta das 2 horas desta quinta-feira (17) e por não terem encontrado dinheiro e objetos de valor para roubar, resolveram atear fogo na casa com o morador dentro. O fogo acabou por provocar a explosão de um botijão de gás.

A vitima que não teve seu nome revelado foi socorrido por policiais militares que o levaram às pressas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias