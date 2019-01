CONFIANÇA DOA 500 QUILOS DE ALIMENTOS PARA MESA BRASIL SESC

17/01/19 - 05:12:26

O Programa Mesa Brasil Sesc fechou uma parceria importante na tarde desta terça-feira (15), com a Associação Desportiva Confiança. A parceria entre o Sesc e o clube de futebol foi sobre a destinação dos alimentos arrecadados pelo Dragão de Aracaju nos jogos com meia-entrada solidária. Os alimentos que os torcedores doaram na compra dos ingressos do jogo do último domingo foram doados para o Mesa Brasil Sesc distribuir para instituições beneficentes de todo o estado. A doação do clube foi de 500 quilos arrecadados.

A parceria foi firmada entre o presidente do Confiança, Hyago França, e a coordenadora do Mesa Brasil Sesc, Jacqueline Freitas, que esteve na sede do clube, em companhia do representante da Fecomércio, Marcio Rocha. Além dos alimentos arrecadados no último jogo, os que forem doados pela torcida proletária nos próximos jogos também serão destinados para o Mesa Brasil Sesc. O presidente do clube valorizou a parceria firmada, destacando que o apoio da torcida é importante para essa ação solidária.

“Fazer essa parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é muito importante para o Confiança, pois através do Mesa Brasil Sesc, os alimentos doados pela nossa torcida ajudarão a matar a fome de milhares de pessoas em todo o estado. Os alimentos que são doados na compra da meia-entrada solidária são destinados para ajudar as pessoas e ter um programa como o Mesa Brasil nos apoiando nessa iniciativa é muito importante. A torcida do Confiança sempre ajudou com a doação dos alimentos e agora teremos uma rede de distribuição ainda maior, levando a ação social do clube, da torcida para todo o estado. Com isso, marcamos um gol de placa, o Confiança, a torcida, o Mesa Brasil e a solidariedade”, disse o presidente do Confiança.

A coordenadora do Mesa Brasil Sesc, Jacqueline Freitas, destacou o quanto é importante ter um parceiro como o Confiança, clube de grande prestígio e de grande torcida no estado, para ajudar a matar a fome de milhares de pessoas. Os alimentos que o Confiança doar para o Mesa Brasil serão levados para diversas instituições de todo o estado.

“A solidariedade do torcedor do Confiança vai fazer o bem para muitas pessoas em nosso estado. Ações solidárias como essa só trazem o bem para quem mais sofre com o problema da fome. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac fica muito feliz e contar com esse grande apoio do Confiança em nossas ações. Essas doações do clube significam muito para quem será ajudado com esses alimentos. Estamos muito felizes com essa parceria solidária. Contamos com o apoio da torcida para que possamos levar muitas doações para nosso povo”, comentou a coordenadora do Mesa Brasil Sesc.

Os alimentos arrecadados nas doações do Confiança serão distribuídos para instituições cadastradas pelo Mesa Brasil Sesc, programa que atende a mais de 60 mil famílias em todo o estado. O programa é a maior rede de distribuição de alimentos do Brasil, com foco no combate à fome e insegurança alimentar.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria