Deso informa a interrupção do abastecimento em bairros nesta sexta

17/01/19 - 12:32:47

A regularização do abastecimento ocorrerá gradativamente a partir das 16h do mesmo dia

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa que, em virtude de manutenção no reservatório, haverá interrupção do abastecimento de água nesta sexta-feira (18), no período das 9h às 16h, nos bairros, abaixo relacionados, da Grande Aracaju:

Aeroporto, Augusto Franco, Aloque, Atalaia, Aruana, Pov. Areia Branca, Capucho, Castelo Branco, Centro Administrativo, Coroa do Meio, DIA, Farolândia, Jabotiana, Jardins, Grageru, Inácio Barbosa, Luzia, Médici, Mosqueiro, Orlando Dantas, Parque dos Coqueiros, Pereira Lobo, Ponto Novo, Robalo, Salgado Filho, Santa Lúcia, Santa Maria, Santa Tereza, São José, São Conrado, Sol Nascente, Suissa, 13 de Julho, Várzea Grande e Santo Inácio.

A regularização do abastecimento ocorrerá gradativamente a partir das 16h do mesmo dia. Se os serviços forem concluídos antes do horário previsto, o abastecimento será restabelecido sem qualquer outro aviso.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.