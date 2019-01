PC PRENDE DUPLA POR VENDA CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS

17/01/19 - 09:26:48

Com eles estavam 13 galões cheios de gasolina, de 50 litros cada

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã de quarta-feira, 16, dois homens que estavam comercializando combustíveis clandestinamente no munícipio de Malhada dos Bois.

Segundo informações policiais, após denúncia anônima, uma equipe foi até a localização do veículo utilizado pelos suspeitos. “Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os dois homens ainda tentaram fugir do cerco, iniciando assim uma perseguição que foi finalizada com as prisões dos suspeitos”, explicou a delegada responsável pela operação, Maria Zulnaria.

Os presos foram identificados como Danylo da Silva Monteiro e Vildeis dos Santos. Em revista ao veículo Pálio,cor verde, que estava sendo conduzido por Danylo da Silva Monteiro, foram encontrados 13 galões de 50 litros cada, cheios de gasolina, que seriam comercializados clandestinamente por eles.

A delegada Maria Zulnaria salienta ainda que a dupla já vinha sendo investigada pela prática deste tipo de delito: receptação e crime contra ordem econômica. “Em outra operação, os suspeitos conseguiram escapar do cerco policial, mas na situação foram apreendidos 55 galões já vazios e um veículo Fiat Uno”, afirmou a delegada de Malhada dos Bois.

Os presos foram encaminhados para uma delegacia da capital onde permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP