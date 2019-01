Prefeita garante mais conquistas para a população de Riachuelo

17/01/19 - 14:35:02

Nesta quarta-feira,16, a prefeita Cândida Leite esteve reunida com o Major Augusto Cezar, comandante do policiamento Militar da cidade, juntamente com policiais da corporação, para discutir ações e melhorias para a segurança do nosso município. Mais uma vez a gestora reforçou a importância do trabalho da PM para garantir tranquilidade às famílias riachuelenses. Cândida Leite destacou o apoio que vem sendo dado por sua gestão na estrutura da segurança, e mais uma vez se colocou à disposição do Major Augusto Cezar para garantir totais condições ao trabalho dos policiais.

TRATOR

Também no dia de hoje, a prefeita entregou mais um trator que será utilizado na agricultura familiar do nosso município. O equipamento foi adquirido em parceria com o INCRA e ficará sob a responsabilidade da associação do assentamento Mário Lago, facilitando o cultivo dos agricultores. Essa é mais uma ação que estimula a produção familiar, levando alimentos saudáveis à mesa dos riachuelenses e população circunvizinha.

TDANTAS comunicação