Proinveste: Governo revitaliza Ginásio Esportivo em Itabaianinha

17/01/19 - 04:50:27

Contribuir para a qualidade de vida de jovens e adolescentes, oportunizando a eles um local apropriado para a práticas de diversas modalidades esportivas, bem como a interação entre si, são ações recorrentes do Governo de Sergipe, que por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, do Desenvolvimento Urbano e da Sustentabilidade (Sedurbs), está revitalizando o Ginásio de Esportes Governador Albano Franco em Itabaianinha, a 118 Km de Aracaju.

Ocupando uma área construída de 2.888,32 m², o ginásio poliesportivo recebeu investimentos no valor de R$ 1.016.234,34, oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste) e sua revitalização compreende a substituição da cobertura, piso e revestimento das paredes, recuperação de toda a parte estrutural, das instalações elétricas, hidráulicas e rede de drenagem, aplicação de piso vinílico, serviço de pintura geral e, para assegurar o direito à acessibilidade, a implantação de rampas de acesso, construção de dois banheiros para pessoas com mobilidade reduzida e espaço para cadeirantes nas arquibancadas.

Os serviços

Segundo o secretário de estado da infraestrutura e sustentabilidade, Valmor Barbosa, os trabalhos estão adiantados. “Recuperamos as arquibancadas, toda a estrutura metálica e cobertura, banheiros, substituímos as portas e o gradil de proteção, instalações hidráulicas, concluímos todo o serviço de drenagem externa, aplicamos o piso e revestimento cerâmico nos corredores, bilheteria, cantina, sala de juiz, depósitos, vestiários e todos os banheiros, nos quais também instalamos louças e metais, sem contar que no espaço para as práticas foi aplicado 1049,18 m² de piso vinílico nas cores da bandeira municipal”, detalha.

Ele acrescenta que os profissionais estão se revezando nos serviços restantes. “Iniciamos a pintura interna e estamos dando continuidade aos acabamentos nas instalações elétricas. Posteriormente faremos a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), os acabamentos gerais e por fim a pintura externa, de modo que a obra está 85% executada e nas próximas cinco ou seis semanas ficará concluída”, revela.

Gol de placa

Morador das imediações do ginásio, José Acássio da Silva, declara que a reforma proporcionará uma transformação para o esporte local. “Além de ter ficado muito bacana, essa obra vem trazer esperança aos desportistas. O futebol é uma modalidade muito praticada no município, boa parte de adolescentes, jovens e adultos gostam de jogá-lo, e, infelizmente, a cidade não oferece espaços públicos para a sua prática, bem como de outras modalidades, exceto algumas quadras de colégios particulares e campos de futebol society. Reformado, o ginásio será de grande valia para toda a população, em especial para os moradores do bairro Conveniência, Sítio Pereira e conjuntos próximos a ele”, afirma o autônomo de 28 anos.

Para o enfermeiro Reginaldo dos Santos, 45 anos, a reforma do ginásio chega em um momento crucial. “Itabaianinha é uma das cidades do Território Sul que não para de crescer e necessita de um espaço de lazer desse porte para suprir as necessidades da sua população. Somos conscientes dos benefícios e transformação que as práticas esportivas proporcionam ao ser humano, sobretudo aos adolescentes e jovens. O Governo do Estado literalmente fez um gol de placa ao realizar a revitalização de um espaço tão importante e que por muitos anos se manteve inutilizado”, enfatiza.

De acordo com Valmor Barbosa, além de preservar o patrimônio público, a intervenção trará melhorias para toda a comunidade. “Os investimentos no esporte promovido pelo Governo do Estado nos oito territórios sergipanos tem criado novas oportunidades aos jovens. Vivemos o dilema das drogas que, infelizmente, rodeia toda a sociedade e está mais do que comprovado que as práticas esportivas são um excelente instrumento de combate a elas e também à violência, uma vez que praticando essas atividades eles não seguirão por caminhos tortuosos jamais desejados por seus pais. A revitalização desse ginásio se junta às grandes obras executadas em Itabaianinha nos últimos anos, a exemplo da reforma do mercado municipal, da construção do Contorno Norte e da rodovia que liga o município a Tomar do Geru, da pavimentação asfáltica em diversas ruas da sede municipal e de pavimentação granítica em ruas de 14 povoados, reafirmando o compromisso de cada vez mais melhorar a qualidade de vida do povo sergipano”, enfatiza.

Por: Alex Santiago

Foto: Alex Santiago, Davi Alvelos