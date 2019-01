Secretaria de Assistência Social de Telha recebe micro-ônibus adaptado à pessoa com deficiência

Mais uma conquista para o município de Telha. Na manhã desta quarta-feira, 16, o prefeito Flávio Dias esteve ao lado do deputado federal, Fábio Reis para receber um micro-ônibus adaptado à pessoa com deficiência adquirido com recursos federais do Ministério do Desenvolvimento Social, destinado ao transporte de crianças e idosos que frequentam diariamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A aquisição foi possibilitada por emenda do deputado federal Fábio Reis.

O objetivo é criar uma melhor estrutura para a área assistencial do município, ampliando e qualificando as ações da rede de serviço social. “Telha é uma cidade que mora no coração da gente e a parceria que existe conosco e o prefeito Flávio Dias tem dado certo. Hoje, estamos entregando mais um veículo para a Secretaria de Assistência Social e, na semana que vem, estaremos entregando mais um veículo para a Secretaria de Educação. Então, fico muito feliz em estar contribuindo sempre para a cidade de Telha”, enfatiza Fábio Reis.

O prefeito Flávio Dias disse que este é um investimento importante para à população que precisa de uma atenção especial em nossa cidade. “O uso do veículo dará mais mobilidade às equipes que integram a política de Assistência Social, melhorando a qualidade do atendimento às pessoas em situação de mais vulnerabilidade e a quem mais precisa”, comenta.

