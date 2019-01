Semáforos inteligentes: confira a programação desta quinta-feira, 17 em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está implantando os semáforos inteligentes nos cruzamentos da capital. Os novos semáforos vão funcionar de forma integrada e de acordo com a necessidade do fluxo de veículos de Aracaju. A ação faz parte do plano de Mobilidade Urbana e recebeu investimentos de R$ 140 milhões. Adotados pelas cidades mais modernas do mundo, como Nova York, os semáforos inteligentes vão garantir, aos aracajuanos, mais segurança no trânsito.

Durante a instalação, o trânsito pode ficar lento nos locais. Agentes da SMTT estarão orientando os motoristas no local.

Confira a programação:

Quinta-feira – 17 de janeiro de 2019

– R. Itaporanga X R. Lagarto

– R. Maruim X R. Itabaiana

– R. São Cristóvão X R. Capela

– R. Laranjeiras X R. Capela

– Av. Barão de Maruim X Av. Pedro Calazans

– Trav. Hélio Ribeiro X R João Pessoa

– R. Capela X R. Divina Pastora

– Otoniel Doria (Terminal Pesqueiro)

– Av. Ivo do Prado X Av. Simeão Sobral

– R. São Cristovão X R. Santo Amaro

– Av. Beira Mar (Complexo Das Palmeiras)

Horário: das 7h às 17h

Equipe II (Elétrica)

Segunda A Sexta

– Av. Beira Sobral Mar X Av. Tancredo Neves

– Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral (Hospital Primavera)

– Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral X Av. Dr. José M. de Souza

– Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral X Av. Marieta Leita

– Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral X Av. Jornalista Santos Santana

– Av. Jornalista Santos Santana X R. José Seabra Batista

– Av. Jornalista Santos Santana X Av. Beira Mar

– Av. Adélia Franco X Av. Dep. Silvio Teixeira

– Av. Pedro Valadares X R. Jacinto Uchoa

– Av. Prof. Acrízio Cruz X R. Ananias Azevedo

– Av. Anízio Azevedo X R. Cedro

– Av. José Carlos Silva X Av. Antonio Alves

– Av. Murilo Dantas X Av. Beira Mar

– Av. Murilo Dantas (Unit)

– Av. José Carlos Silva X Av. Hildete Falcão Batista

– Av. Melício Machado X Av. Senador Julio César Leite

17/01/19 - 05:16:18