1º dia de Fest Verão Sergipe acontece nesta sexta-feira a partir das 21 horas

18/01/19 - 10:20:34

Música boa e diversão não faltarão nesta sexta-feira, em Aracaju. Com o horário previsto para começar às 21h, o primeiro dia de Fest Verão Sergipe reunirá os maiores nomes de diferentes estilos musicais, como samba, forró, axé e sertanejo. Passarão pelo imenso palco Devinho Novaes, Bell Marques, Wesley Safadao, Mano Walter e Ferrugem. Quem ainda não garantiu o ingresso, é bom se antecipar porque restam poucas unidades. Vendas na Central do Ticket, no RioMar Shopping.

2º dia de Fest Verão SergipeA segunda noite de Fest Verão Sergipe será mais quente do que nunca! Com previsão de começar às 21h, a programação de sábado (19) traz um time de atrações que promete reunir diferentes tribos na Arena, no Camarote AJU e no Lounge. A festa terá inicio com o show de Mariana Fagundes. Na sequência, tem show da cantora Ivete Sangalo, que volta ao palco do festival, depois de dois anos, trazendo o seu novo espetáculo, lançado nos Estados Unidos. A terceira atração a comandar os agitos será Xand Avião, seguido pela dupla Zé Neto & Cristiano. Quem tiver fôlego também vai curtir o pagode do gigante Léo Santana, com sucessos como “Santinha”. A festa vai rolar até o dia amanhecer. Tá preparado? Se você não comprou o ingresso, então corre até a Central do Ticket (RioMar Shopping), porque restam poucas unidades.

Fest Verão Sergipe

Bell Marques é uma das atrações da sexta-feira (18) de Fest Verão Sergipe. Veterano no evento, o cantor baiano vai comandar a festa com um repertório mesclado a antigos e novos sucessos de sua carreira. A primeira noite também terá os shows de Devinho Novaes, Ferrugem, Wesley Safadão e Mano Walter. O Fest Verão Sergipe ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro. Os ingressos estão à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping.

Ferrugem no Fest Verão Sergipe

Fenômeno do samba e pagode no Brasil, Ferrugem se apresenta nesta sexta-feira, no Fest Verão Sergipe. Pela primeira vez no festival, o cantor é a segunda atração da noite. No show, o público vai poder conferir sucessos como “Tentei Ser Incrível”, “Paciência”, “Namorado (Part. Anitta)”, “Climatizar”, “Meu Bem”, “Ensaboado” e “Saudade Não é Solidão”, além de “Eu Sou Feliz Assim”. Ingressos à venda na Central do Ticket (RioMar Shopping). Show imperdível!

Wesley Safadão na sexta-feira de Fest Verão Sergipe

Mais uma vez, o forró de Wesley Safadão vai embalar o público do Fest Verão Sergipe. O artista faz parte da programação da primeira noite do festival e já preparou um repertório especial, com músicas consagradas como ‘Tô de boa’, ‘Sou ciumento mesmo’, ‘Segunda opção’, ‘Camarote’, entre outros sucessos atuais. Os ingressos estão à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping. O Fest verão Sergipe é uma realização do Augustus Produções e ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro. Imperdível!

Segunda noite de Fest Verão Sergipe terá Ivete

Depois de dois anos longe do palco do Fest Verão Sergipe em decorrência da gravidez das gêmeas – Marina e Helena, Ivete Sangalo é presença confirmada no segundo dia da festa. E ela já visou: vai apresentar um pouco do seu novo show. O repertório inédito do projeto intitulado Live experience, gravado em 8 de dezembro no Allianz Parque, estádio-arena da cidade de São Paulo (SP), traz músicas novas como ‘Coração sem freio’, ‘O amor venceu’, ‘Meu peito dispara’ e ‘Teleguiado’. O Fest Verão Sergipe ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro, na Arena de Eventos, onde haverá o Lounge, Camarote AJU e Arena. Portanto, escolha um desses espaços e aproveite tudo no melhor estilo. Os ingressos – individuais e pacote para os dois dias – estão à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping.

Xand Avião no palco do Fest Verão Sergipe

Quem gosta de curtir forró não pode perder a segunda noite do Fest Verão Sergipe. Considerado um dos maiores nomes no país desse estilo musical, Xand Avião aterrissa no palco do festival como terceira atração de sábado (19). No repertório, o cantor apresentará canções como Uber, Inquilina e Faz o X. O Fest Verão Sergipe ocorre na Arena de Eventos, a partir das 21h. Quem não comprou o ingresso ainda restam algumas unidades. Vendas na Central do Ticket (RioMar Shopping). Fica a dica!

Sertanejo no Fest Verão Sergipe

Campeões na categoria Música do ano, com “Largado às Traças” – no prêmio Melhores do Ano 2018, do “Faustão”, programa exibido pela TV Globo -, Zé Neto & Cristiano aterrissam no palco do Fest Verão Sergipe ne sábado (19). A dupla, mais querida do momento, é dona de hits como “Seu Polícia”, “Notificação Preferida” e “Status que eu não queria”. Últimos ingressos à venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping.

Estacionamento seguro

Uma boa notícia para quem deseja ir de carro ao Fest Verão Sergipe! Mais uma vez, o estacionamento do RioMar Shopping funcionará em horário especial durante os dois dias de festa. A iniciativa é uma parceria do centro de compras com a Augustus Produções, que visa oferecer mais comodidade e segurança ao público. Mais vale alertar: se for beber não dirija, e se dirigir não beba. O Fest Verão Sergipe ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro, na Arena de Eventos, no bairro Coroa do meio. Os ingressos – de Arena, Lounge e Camarote AJU – estão à venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping, podendo ser parcelados no cartão de crédito. Mais informações pelo telefone (79) 3219-2069.

Feijoada no Fest Verão

Vai rolar esquenta do Fest Verão Sergipe! No sábado (19/01), uma saborosa feijoada será servida na área verde do DelMar Hotel, localizado na Orla de Atalaia. Com início às 13h, o evento contará com show da grupo Gang do Samba e do DJ Malafaia, além da presença vip de artistas, que estarão em Aracaju. Os ingressos estão à venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping. Perder, nem pensar!

Fest Verão Sergipe

A cantora Mariana Fagundes, nova estrela da música sertaneja, será uma das atrações na segunda noite de Fest Verão Sergipe. Dona de uma voz marcante com timbre forte, Mariana é nacionalmente conhecida por sucessos como “Ficando Louca”, “Só Você Não Vê” e “É Só Me Chamar” – em parceria com Xand Avião. O Fest Verão Sergipe ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro, na Arena de Eventos, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda na Central do Ticket (RioMar Shopping). Vale marcar presença!

Fonte e foto assessoria