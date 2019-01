EDVALDO ASSINA ORDEM DE SERVIÇOS PARA O JARDIM BAHIA

18/01/19 - 13:01:14

“Fazer esta obra é realizar um sonho pessoal”. Foi com esta afirmação que o prefeito Edvaldo Nogueira deu início à solenidade de ordem de serviço para a realização das intervenções estruturantes nos loteamentos Jardim Bahia I e II, bairro Soledade, zona Norte, nesta sexta-feira, 18. Com um investimento de quase R$ 3 milhões, as obras de infraestrutura representam o cumprimento de mais uma promessa do gestor municipal com os aracajuanos.

Os recursos fazem parte da emenda impositiva de R$63 milhões, destinada para Aracaju pela bancada federal de Sergipe e conquistada por Edvaldo, com o apoio do deputado federal, André Moura, que prestigiou o evento. Este é o primeiro projeto que começa a ser executado de um conjunto de novas obras na cidade. Ao todo serão beneficiadas 12 ruas com serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, implantação da rede de esgoto e calçamento com paralelepípedo.

“É um dia muito feliz para mim, porque durante a campanha eleitoral estive aqui e prometi a comunidade que realizaria as obras. Quis Deus que eu voltasse à Prefeitura e pudesse trabalhar para que isso acontecesse. Encontrei grandes desafios, muitas dificuldades, mas a minha disposição em fazer mais pelos aracajuanos foi e tem sido maior. Por isso, hoje, estamos dando ordem de serviço e vamos fazer toda essa etapa do Jardim Bahia, pondo fim ao sofrimento dessas famílias”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Em seu discurso, o gestor lembrou da reunião entre ele e os moradores da localidade, realizada em setembro de 2018, quando anunciou os investimentos para a área. “Naquele momento eu confirmei que as obras seriam realizadas, apresentei o projeto e repassei todos os detalhes. Mas a política no nosso país está desacreditada e as pessoas precisam ver a concretização para confiarem. Em 18 dias do início de 2019 cumpri com o prometi comprovando a seriedade, ética e compromisso com que trabalho”, enfatizou.

Agradecimento que foi reconhecido pelo deputado federal André Moura. Para o parlamentar, o empenho do prefeito Edvaldo tem transformado a capital sergipana. “A competência de Edvaldo e de sua equipe vem fazendo a diferença. Muitas obras foram retomadas e iniciadas por causa da capacidade e dos esforços empreendidos por sua gestão. Inauguramos uma nova forma de fazer política, deixando para trás o atraso e colocando os interesses do povo como prioridade. Sabemos que muitos torcem contra, mas a resposta está sendo dada, principalmente aos que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram”, avaliou.

Esperança

Com a autorização para início das obras assinada pelo prefeito, a expectativa da população por dias melhores se renovou. O vereador e morador da comunidade, Fábio Meireles, enalteceu o gesto de Edvaldo e ressaltou que ele “olhou para os humilhados”. “Foram muitos anos de sofrimento, andando com a água no joelho em dias de enchentes, mas acreditávamos que esse dia ia chegar. Chegou no momento mais esperado. Com todas as dificuldades que encontrou, Edvaldo tem trabalhado porque é um gestor que olha para as comunidades que mais precisam e sempre foram esquecidas”, exaltou.

De mesmo modo, a dona de casa Adalgisa Santana destacou que “o sonho esperado está chegando”. “São obras que beneficiam muita gente. Já passamos por muitas situações difíceis aqui. Tiveram enchentes mesmo que nos levaram quase tudo, perdemos muita coisa. Agora, vai valorizar o nosso lugar, vamos sair da poeira, da lama e vamos ficar satisfeitos”, frisou.

O projeto

As obras de infraestrutura dos loteamentos Jardim Bahia, beneficiam as ruas A, B, B1, C, D, F, G, H, I, J, L e M. Os serviços estruturantes incluem a construção de poços de visita e bocas de lobo. Todas as vias serão contempladas, ainda com a padronização de 6.000 m² de calçadas. O prazo para execução é de oito meses.

Acompanharam a solenidade o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitale os vereadores, Vinicius Porto, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Fábio Meireles, Palhaço Soneca, Thiago Batalha, Zezinho do Bugio e seu Marcos, a coordenadora do Movimento de Moradia, Roseane Patrício, além de secretários municipais e de moradores.

Foto Ana Licia Menezes

