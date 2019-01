Gestão de Japoatã esteve em Itabaiana para conhecer projeto de Triagem de Materiais Recicláveis

18/01/19 - 13:47:31

Na constante busca para melhorar a qualidade de vida dos Japoatanenses, o Prefeito José Magno, acompanhado da secretária de Assistência Social, Vera Carvalho, da secretária de Meio Ambiente, Isabel Feitosa, do secretário de Saúde, Leandro Melo e um dos representantes da Cooperativa de Catadores de Japoatã Marcio, realizaram uma visita técnica nesta última quarta-feira, 16, a Central Regional de Triagem de Materiais Recicláveis do Agreste Central, cooperativa responsável pela gestão de resíduos sólidos de Itabaiana e municípios vizinhos, distante cerca de 117 km de Japoatã.

Também estiveram presentes na ocasião a Senadora Maria do Carmo, a prefeita de Itabaiana Carminha Mendonça, secretários do município de Itabaiana, o Superintendente do Consórcio do Agreste Central, Caio Marcelo e a equipe da cooperativa.

Segundo o superintendente Consórcio do Agreste Central Sergipano (CPAC), Caio Marcelo, o espaço, localizado as margens da rodovia Rota do Sertão e que dá acesso a diversas localidades do Alto Sertão de Sergipe, tem o intuito de beneficiar 20 municípios consorciados, entre eles Itabaiana.

“Tudo foi desenvolvido para oferecer melhores condições de vida para os trabalhadores que se utilizavam do lixão. Agora eles tem um local adequado para a distribuição do material reciclado e que, posteriormente, serão comercializados para as indústrias, gerando, assim, renda e emprego para quem sobrevive da atividade.” Afirmou o superintendente.

O prefeito Magno gostou muito do que viu. “A reciclagem do lixo é uma realidade que mais dia menos dia, terá que acontecer em todos os municípios brasileiros, se quisermos deixar um mundo melhor para nossos descendentes, por isso que estamos sempre em busca de bons exemplos e alternativas para a implantação desta atividade em Japoatã”. Salientou o prefeito.

ASCOM/PMJ