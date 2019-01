SEDUC: GOVERNO INICIA A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

18/01/19 - 16:14:00

Estudo técnico é desenvolvido em parceria com o Instituto Sonho Grande e envolve todos os departamentos administrativos e Diretorias Regionais de Educação da Seduc que abrangem as áreas de Educação, Esporte e Cultura

No decorrer das próximas dez semanas, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) elaborará diagnóstico completo da pasta para dimensionar a estrutura organizacional e validar alterações. Para apresentar e discutir esse projeto, o secretário Josué Modesto dos Passos Subrinho reuniu nesta sexta-feira, 18, todos os assessores e diretores dos departamentos administrativos e das Diretorias de Educação da Seduc.

Acompanhado do superintendente especial de Esporte, professor Antônio Hora, o secretário Josué Modesto afirmou que o projeto irá possibilitar a reestruturação do organograma atual da Seduc e a redefinição das atribuições de cada área de atividade de competência desta nova pasta, resultado da unificação da Educação (Seed), Esporte e Lazer (Seel) e Cultura (Secult). Para execução desse estudo técnico, o Governo de Sergipe conta com a parceria do Instituto Sonho Grande (ISG) – instituição sem fins lucrativos que atua pela melhoria do ensino público no Brasil.

Consultor do ISG, Rafael de Souza explicou que, até o final de março, o projeto de dimensionamento geral da Seduc irá resultar em um novo organograma da pasta, adequado às novas competências da Secretaria. “Além disso, a finalização desse trabalho resultará um catálogo de Serviços por área e Diretorias de Educação, um cadastro atualizado dos funcionários, o qual compreende competências e formações e, também, um plano para gerir essa mudança”, disse.

“A execução desse projeto está dividida em nove etapas, que vão desde o planejamento da gestão da mudança à definição da estrutura de governança, passando pela definição dos planos de contingência, de comunicação e transparência das ações e estruturação do plano de capacitação e treinamento”, complementou Josué Modesto.

Com agenda de reuniões semanais e quinzenais, o projeto de dimensionamento da Seduc é gerido pela Superintendência Executiva da Seduc e executado em oito frentes de trabalho por equipes de todas as áreas do órgão, com facilitação de consultores do Instituto Sonho Grande. Conta, ainda, com um comitê central gerido pelo secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e pelo ISG.

Superintendência Executiva de Estado da Seduc

Durante a reunião, o secretário Josué Modesto comunicou à equipe de gestão central da pasta a troca de nome na superintendência executiva de Estado da Seduc. Professor associado da Universidade Federal de Sergipe, José Ricardo de Santana substitui, no cargo, o professor Everton Siqueira, recém-nomeado diretor de Tecnologia da Emgetis (Empresa Sergipana de Tecnologia). As nomeações foram assinadas pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas, e publicadas do Diário Oficial, edição desta sexta (18).

Ricardo de Santana exercia o cargo de Diretor de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em Brasília. É Doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – SP (2004), mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (1995) e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Sergipe (1991).

É professor vinculado ao Departamento de Economia, ao Programa de Pós-Graduação em Economia e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual da UFS. Ocupou a presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE) e vice-presidência do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP).

Foto Eugenio Barreto

da assessoria