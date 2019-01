Inscrições para o PSS de Tecnologia da Informação continuam até a próxima segunda

18/01/19 - 13:55:12

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), abriu, desde a última quarta-feira, 16, as inscrições para os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva na área de Tecnologia da Informação, abrangendo cargos de nível superior, para analista de Tecnologia da Informação, e nível médio, para Técnico de Informática. As inscrições podem ser realizadas no portal da PMA (www.aracaju.se.gov.br) até a próxima segunda-feira, 21.

De acordo com o Edital Nº01/2019, os novos profissionais serão alocados na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz); do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); da Educação (Semed); e de Saúde. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também será contemplada. Ainda de acordo com o Edital, a jornada de trabalho é de 40h semanais, com remunerações correspondentes a R$ 1.946,83 e R$ 4.310, 85.

Inclusão

O PSS TI também se enquadra no sistema de cotas. Do total de vagas, uma é destinada às Pessoas Com Deficiência (PCDs), e seis para os candidatos que se autodeclaram afrodescendentes (pretos e pardos). Sendo assim, o proponente deve informar no ato da inscrição se optam pelas vagas reservadas aos cotistas.

Clique aqui para ter acesso ao Edital .