Loteamento Barroso terá linha de ônibus para atender a comunidade

18/01/19 - 07:37:02

O Loteamento Barroso, no bairro Farolândia, na Zona Sul de Aracaju (SE) uma linha de ônibus para atender a população da localidade. De acordo com superintendente interino municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, o investimento em mobilidade urbana será feito assim que as obras de infraestrutura, que estão sendo feitas pela prefeitura de Aracaju no loteamento, forem concluídas e entregues.

No local estão sendo feitas obras de terraplanagem, drenagem pluvial, construção de meio-fio de concreto, padronização das calçadas e pavimentação asfáltica.

A boa notícia para os moradores do Barroso foi passada nessa quinta-feira, 17, em reunião com líderes da comunidade e representantes da SMTT.

Fonte e foto AAN