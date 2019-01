Operação conjunta captura envolvidos em roubo e latrocínio em SE e BA

18/01/19 - 14:07:18

O roubo ocorreu na cidade de Canindé do São Francisco e o latrocínio em Paulo Afonso, no norte da Bahia

Uma ação conjunta das Políciaa Civil e Militar resultou na prisão de Inácio Alex dos Santos, 25 anos, e na apreensão de um adolescente, ambos suspeitos do crime de roubo. O crime ocorreu no bairro Pedra d’Água, na cidade de Canindé de São Francisco, sertão de Sergipe.

De acordo com o delegado Fábio Santana, após serem informados sobre o assalto ocorrido no bairro, policiais realizaram diligências na localidade e perseguiram a dupla, que tentou fugir em alta velocidade efetuando disparos de arma de fogo contra as viaturas. Na fuga, os suspeitos perderam o controle e o carro capotou em via pública. O adolescente tentou fugir a pé, mas foi alcançado na cidade de Nossa Senhora Aparecida. Já Inácio Alex, só foi capturado na cidade de Piranhas, no estado de Alagoas.

Inácio Alex foi preso e o adolescente apreendido por ato infracional semelhante a roubo e latrocínio. O veículo, a arma utilizada no crime, além de pertences das vítimas foram recuperados.

Crime de latrocínio

De acordo com o delegado, os dois envolvidos são suspeitos do crime de latrocínio ocorrido na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, e estavam foragidos. “Estas prisões e apreensões demonstram a importância da união entre as forças de segurança do Estado, o que traz lucros para a coletividade. Afastando, assim, a sensação de impunidade que permeia o mundo do crime”, finalizou o delegado.

Participaram da operação policiais das Delegacias de Canindé e Poço Redondo, Policiais militares da Caatinga 4º Batalhão e da cidade de Nossa Senhora Aparecida.

Fonte e foto SSP