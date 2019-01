Vereador Iran Barbosa propõe manutenção e expansão de ciclovias em Aracaju

18/01/19 - 15:31:36

Além de ser utilizada para lazer e esporte, a bicicleta é um meio de transporte alternativo cada vez mais usado nas cidades. Visando contribuir com a mobilidade urbana, o vereador Iran Barbosa (PT) propôs a expansão da malha cicloviária de Aracaju.

As Indicações 40 e 41 de 2019 foram apresentadas por Iran e solicitam ao Poder Executivo que, através da EMURB, providencie a construção de uma ciclovia ligando a Avenida Heráclito Rollemberg e a Avenida Antônio Alves, com início no Bairro São Conrado, conjunto Orlando Dantas, passando pelo Bairro Farolândia, Conjunto Augusto Franco, sendo finalizada no Bairro Atalaia, na Praça Carvalho Neto; propondo, também, a construção de uma ciclovia por toda a extensão da Ponte que dá acesso ao Shopping Riomar, ligando o Bairro 13 de Julho ao Bairro Coroa do Meio.

De acordo com Iran, a ampliação das ciclovias acena para um espaço urbano mais justo, mais inclusivo e mais democrático.

“Uma das soluções para o tráfego da nossa cidade, que está cada vez mais inchado, é o investimento nos transportes alternativos, de que é exemplo a bicicleta. Existem inúmeras vantagens para o uso desse tipo de transporte e é necessário que o Poder Público invista e possibilite seu uso dentro dos padrões de segurança viária”, explicou Iran.

No entanto, o parlamentar ressaltou que se faz necessário, também, a manutenção da rede de ciclovias já existente.

“Os ciclistas precisam transitar com segurança e essa questão perpassa por uma infraestrutura adequada, o que não se verifica em diversos pontos da nossa Cidade”, disse Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão