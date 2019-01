JARDIM BAHIA SERÁ URBANIZADO COM RECURSO VIABILIZADO POR ANDRÉ MOURA

Os loteamentos Jardim Bahia I e II, no bairro Soledade irão, enfim, sair da lama e da poeira. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, assinou, na manhã desta sexta-feira (18), ordem de serviço no valor de R$ 2,7 milhões para pavimentação e drenagem do local. O recurso foi liberado pelo deputado federal André Moura (PSC-SE) junto ao ministério das Cidades, atual ministério do Desenvolvimento Regional.

Serão beneficiadas 12 ruas com serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, implantação da rede de esgoto e calçamento com paralelepípedo, poços de visita e bocas de lobo, além de seis quilômetros em calçadas. A obra tem prazo de oito meses para conclusão.

O vereador por Aracaju, Fábio Meireles, é morador da localidade e comemorou: “Passamos muitos anos com agua nos joelhos na época de enchentes, mas agora precisamos agradecer tanto ao prefeito Edvaldo que olhou por esta comunidade, quanto ao deputado André Moura, porque se ele não tivesse liberado o recurso nada disso estaria acontecendo”.

O gestor da capital, por sua vez agradeceu a André Moura pelo apoio em Brasília. “André me estendeu a mão e a ele sempre serei grato. Em todos os lugares que vou faço questão de dizer isso. Seu apoio foi fundamental para a liberação dos recursos que vamos investir aqui”, salientou.

Presentes ao evento o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitale os vereadores, Vinicius Porto, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Fábio Meireles, Palhaço Soneca, Thiago Batalha, Zezinho do Bugio e seu Marcos, a coordenadora do Movimento de Moradia, Roseane Patricio, o presidente da Associação de Moradores do soledade, Sgto. Vicente Lemos e moradores do bairro.

