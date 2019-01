PREVIDÊNCIA MILITARES: É PRECISO DESFAZER OS EQUÍVOCOS, DIZ PM

Em seu perfil no Instagram, o deputado federal Fábio Mitidieri – há cerca de uma semana – postou uma tendência de antecipação de voto na qual ele alega que não votará para “manter os privilégios” dos militares ou de qualquer outra categoria, acerca da reforma da previdência.

Obviamente, os comentários que se sucederam – a maior parte oriunda de militares estaduais ou de pessoas com o mínimo de conhecimento de direito previdenciário – foram maciçamente criticando a postura do deputado que, pelo que aparenta, não tem conhecimento técnico das peculiaridades do serviço militar.

Para o deputado Fabio Mitidieri e demais colegas, fica a lição: militar não se aposenta!

Ele ingressa na reserva remunerada e pode ser convocado a qualquer momento para servir novamente à pátria e à sociedade quando convocados, como aconteceu dias atrás no Ceará (clique aqui para ler). O civil aposentado não corre esse risco.

Ademais, devido às peculiaridades da profissão, é forçoso imaginar que, se a tese deste parlamentar for acatada, como prestará um serviço de combate à incêndio – carregando mais de 20 quilos de equipamento – um bombeiro de 64 anos? Ou, como esperar um serviço de qualidade de um policial de choque com idade também avançada?

Pesquisas mostram que militares estaduais, ao ingressarem na reserva remunerada, estão praticamente esgotados tanto física, quanto mentalmente. Aliás, o vídeo abaixo mostra o quanto sofrem os nossos bravos militares.

Aí eu pergunto ao nobre deputado: cadê o privilégio? O senhor já passou noites a fio acordado em busca de sequestradores, traficantes, assaltantes e estupradores? Já ingressou em um prédio em chamas, já inalou agentes químicos em socorro de alguém que o senhor não conhece? Frisamos que, muitas vezes, sem apoio nem respaldo nenhum do Estado! Esperamos que o nobre deputado reveja seus conceitos e siga o exemplo de seu colega parlamentar, Deputado Federal Fábio Henrique, que já se posicionou contra qualquer projeto que prejudique a reserva remunerada dos bombeiros e policiais militares. Por Jorge Vieira da Cruz – sargento PM reformado

20/01/19 - 07:08:31