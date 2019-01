Veículos irão fortalecer atividades sociais e da agricultura familiar nos municípios

Nesta sexta-feira, 18, o governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, fez entrega de cinco veículos para os municípios de Lagarto, Monte Alegre, Aquidabã e Nossa Senhora da Glória. Com este ato, o governo visa fortalecer as atividades sociais e da agricultura familiar dos municípios.

Para aquisição dos veículos foram aplicados R$ 299.681,00 originados de emenda parlamentar requerida pelo deputado João Daniel. São quatro veículos do tipo chery/qq 1.0 ano 2018/2019 e uma caminhonete diesel L200 Triton ano 2018/2019. O município de Glória, além de receber um carro pequeno, recebeu também a caminhonete para serviços sociais nos povoados.

Participaram do ato, além da secretária de estado da Agricultura, Rose Rodrigues, a prefeita de Monte Alegre, Marinez Silva Pereira Lino (Nena), o prefeito de Aquidabã Mário Lucena, o secretário da Agricultura do Município de Lagarto, Flamarion Déda, o secretário da Agricultura de Nossa Senhora da Glória, Djalci Ferreira, o assessor Cristóvão Andrade, representando o gabinete do deputado e, representantes dos movimentos sociais MST, MPA, Movimento dos Quilombolas, Movimento de Mulheres e Movimento Ambiental.

Fonte e foto assessoria