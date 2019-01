Caminhões de cargas roubados iam para desmanche em pátio de Itabaiana

Por volta das o9 horas de sexta-feira, 18, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste recebeu informação do Centro Integrado de Comunicação da cidade de Euclides da Cunha (BA), de que um caminhão de combustível roubado havia passado pela cidade de Araci (BA), se deslocando pela BR-116 N, e cujo destino ainda era desconhecido, com suspeita de que poderia passar pelas cidades de Ribeira do Pombal ou Euclides da Cunha. Imediatamente, foram deslocadas guarnições da Cipe Nordeste de Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, e Monte Santo, todas cidades da Bahia, para efetuar o bloqueio da via e interceptação do veículo.

Uma guarnição da Cipe Nordeste, ao chegar na entrada da cidade de Ribeira do Pombal, localizou um veículo com as mesmas características, e ao abordá-lo, constatou que se tratava do caminhão roubado, posteriormente identificado como: caminhão-tanque Scania/P 310 B8X2, ANO 2017, COR AZUL, PLACA PKM-2799, RENAVAM 01120399154, com carga de gasolina, destinada a três postos na cidade de Serra do Ramalho (BA), cujas notas identificavam os valores de R4 47 mil, R$ 18 mil e R$ 19 mil, que estava sendo conduzido por Gleison Júnior de Jesus, preso em flagrante.

Dentro do veículo estava instalado um bloqueador de sinal de Satélite conhecido por Chupa Cabra e que seria trocado por outro aparelho no próximo posto, onde outra pessoa esperava o caminhão roubado e faria a troca do equipamento para seguir viagem até a cidade de Itabaiana, em Sergipe. Imediatamente os policiais se deslocaram para o local onde seria feita a permuta do novo bloqueador e lá prenderam em flagrante delito, José Moises Santos de Almeia, que aguardava o caminhão roubado. Ele conduzia o veículo Fiat Siena, cor branca, placa OEM-7453 licença de Aracaju e foi encontrado outro parelho Chupa Cabra.

Questionados acerca do destino do caminhão e da carga roubada, informaram que levariam para um galpão localizado na cidade de Itabaiana/SE, próxima da divisa entre os Estados da Bahia e de Sergipe. A guarnição se deslocou até a cidade citada e, após diligências conjuntas com a Polícia de Sergipe, foi localizado o galpão, mais um caminhão roubado e diversas peças de outros que foram “desmanchados” pela quadrilha.

Foi identificado no local mais um caminhão roubado: Trator Ford Cargo 2431L placa PCF 1217, CHASSI 9BFYBVF3KBL70692, ano de fabricação 2018, de propriedade IND. REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A, avaliado em R$ 194 mil reais. O galpão, segundo informações do proprietário, havia sido alugado por uma pessoa conhecida como, José Moises, que não foi localizado. Todo material ilícito encontrado em solo sergipano, foi apreendido e apresentado na Delegacia Regional de Itabaiana, enquanto que os presos José Moisés Santos de Almeida e Gleison Júnior de Jesus, juntamente com o caminhão recuperado em solo baiano, foram apresentados na Delegacia de Ribeira do Pombal/BA.

MATERIAL APREENDIDO:01 (um) Caminhão-tanque Scania/P 310 B8X2, ano 2017, placa PKM-2799; 01 (um) Caminhão Trator Ford Cargo 2431L, ano 2018, placa PCF 1217; 01 (um) Veículo Fiat Siena cor branca, placa OEM-7453; 02 (dois) Aparelhos bloqueadores de sinal de satélite “chupa-cabra”; 02 (dois) Aparelhos de celulares um LG e outro Samsung; 01 (um) Tablet marca Anvox; 01 (um) Talão de cheque com 7 (sete) folhas.

21/01/19 - 00:32:32