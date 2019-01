CORREIOS NÃO ENVIAM E-MAILs INFORMANDO SOBRE ENCOMENDAS

21/01/19 - 11:17:07

Nas últimas semanas, pessoas residentes em várias partes do estado vem recebendo e-mails com informações sobre encomendas que supostamente não foram entregues pelos Correios em decorrência da ausência do destinatário ou de problemas no endereçamento. Esses e-mails orientam que os clientes cliquem em um link, disponível no final da mensagem, para conferir o código de rastreamento do objeto e realizar o “acompanhamento do pedido”.

No entanto, os Correios não enviam e-mails com informações sobre encomendas e orientam que seus clientes não cliquem no link da mensagem. O acompanhamento pode ser feito, somente, pelo aplicativo do Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO Mobile) ou através do site www.correios.com.br. É necessário informar o código identificador, formado por 13 dígitos (duas letras, nove números e mais duas letras) e disponível no comprovante de postagem.

A consulta também pode ser realizada pelo CPF/CNPJ do destinatário ou do remetente, caso esse dado tenha sido informado no momento da postagem, no balcão de atendimento. Para consultar objetos a partir do CPF/CNPJ, basta digitá-lo no campo “Rastreamento de objeto”, sem caracteres especiais (pontos e hifens, por exemplo), inserir login e senha. Se o usuário não estiver cadastrado no Portal Correios, ele poderá se registrar. A autenticação é obrigatória. O sistema exibirá os últimos 50 objetos associados àquele CPF ou CNPJ que tenham tido algum tipo de movimentação nos últimos 180 dias.

SMS

Clientes (destinatários e/ou remetentes) cujos números dos celulares tenham sidos associados a um código de rastreamento de objeto também recebem informações sobre o andamento das entregas de encomendas via SMS. O serviço é gratuito e está disponível para todos os objetos postados nos Correios no território brasileiro e para os objetos que foram postados no exterior e estejam sendo nacionalizados pelos Correios, desde que o número de celular informado seja um número nacional.

De acordo com o perfil do cliente, ele pode informar o número do celular do remetente ou do destinatário nos seguintes momentos: durante a pré-postagem (para clientes com contrato), no ato de postagem na agência, ou a qualquer momento após a postagem do objeto, na página de rastreamento do site dos Correios. São enviadas mensagens de texto com notificações sobre novos eventos (status) cadastrados no Sistema de Rastreamento de Objetos (SRO).