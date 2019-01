Curso técnico em Agronegócio do Senar/SE possui três polos presenciais

21/01/19 - 10:32:24

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE possui três polos presenciais do curso técnico em Agronegócio localizados nos municípios de Carira, Indiaroba e Tobias Barreto. Atualmente, os polos possuem 102 alunos matriculados.

Os alunos podem ter acesso ao polo diariamente para realizar consultas na biblioteca, acesso ao laboratório de Informática e para participar dos encontros presenciais e avaliações. Para o funcionamento dos polos, o Senar/SE conta com a parceria dos Sindicatos Rurais e prefeituras.

No município de Indiaroba, o polo fica localizado no Sindicato Rural de Indiaroba e conta com 17 alunos matriculados. O coordenador do curso George Vilanova destaca que o curso é muito importante para região por ter indústrias nas proximidades, além de criar oportunidades para os jovens permanecerem no campo.

“O município tem um número muito alto de jovens e a grande maioria são filhos de produtores e outros são produtores, então eles precisam ter esse conhecimento de fazer a coisa certa e de plantar e colher da maneira correta. Isso gera renda e movimenta o comércio local”, afirma George.

Carira

No município de Carira, a cadeia produtiva é o milho. O polo em Carira fica localizado na Escola Municipal Aroaldo Chagas e conta com 42 alunos matriculados. Segundo o coordenador do curso, Joel Ferreira Leal, a capacitação dos produtores é importante para que eles exerçam a atividade da melhor forma possível.

“Este curso é de grande importância para nossa região, pois capacita nossos produtores, e muda a forma de ver o agronegócio”, explica Joel.

Tobias Barreto

O polo do curso Técnico em Agronegócio iniciou suas atividades no município de Tobias Barreto em 2015. O polo está localizado no Sindicato dos Produtores Rurais de Tobias Barreto e conta com 43 alunos. O município destaca-se na produção de confecções e artesanato com o bordado, mas também possui como cadeia produtiva o milho e a produção de leite.

A coordenadora do curso Elinaria Maracaipe desta a importância do curso para a região. “O polo trouxe grande oportunidade para os jovens recém formados do ensino médio que desejavam fazer um curso na área agrícola, que antes do polo o curso mais próximo ficava no IFS de São Cristóvão e fica bastante distante da nossa cidade, dificultando a vida desses estudantes, que em sua maioria já trabalhava com seus pais e ou para seu próprio sustento. O polo além de ser bem localizado, na divisa Sergipe – Bahia, o curso é ofertado aos sábados, possibilitando que durante a semana esses alunos possam desempenhar outras atividades”.

Curso

O curso técnico em Agronegócio tem duração de dois anos com 80% das aulas à distância e 20% da carga horária são reservados para avaliações presenciais, aulas práticas e teóricas no polo onde o aluno está inscrito. O Senar/SE possui polos presenciais nos municípios de Carira, Tobias Barreto e Indiaroba.

Fonte e foto assessoria