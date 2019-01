Dietas malucas – Como começar o ano fazendo a dieta certa

21/01/19 - 15:42:08

Dieta do suco, com ou sem proteína, da sopa e todas as outras que são registradas pelos sites e revistas podem até funcionar, mas não de forma saudável e de forma eficaz. A nutricionista Roseanny Cristina, do Hapvida Saúde, garante que esses regimes têm resultados instantâneos e não funcionam a longo prazo.

“As pessoas tendem a correr atrás do prejuízo do excesso e querem o emagrecimento rápido. Com isso, optam por dietas desconhecidas que geralmente resultam na satisfação do paciente, porém é tudo momentâneo. O ideal é o emagrecimento com bons hábitos e de forma saudável’’, destaca.

A regra, segundo a profissional da saúde, é seguir pela orientação nutricional que irá indicar alimentos naturais, integrais, refeições equilibradas a cada três horas, frutas, verduras e proteínas. “ O lema é desembalar menos e descascar mais, com o intuito de diminuir a preferência quanto comidas industrializadas’’, enfatiza Roseanny Cristina.

A alimentação deve ser aliada também com exercícios físicos, nesse objetivo a nutricionista menciona uma dica. “ Convidar alguma amiga ou parente para se exercitar com você, deixa esse momento mais descontraído. O importante é manter sua consulta com um profissional e seguir as orientações médicas’’, finaliza.

Fonte e foto assessoria