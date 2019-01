MAIS DE 3 MILHÕES DE REAIS INVESTIDOS EM BANDAS FILARMÔNICAS

21/01/19 - 14:48:48

Bandas filarmônicas de 27 municípios receberam, na manhã desta segunda-feira (21), recursos obtidos pelo deputado federal André Moura (PSC/SE) junto ao Ministério da Cultura para a aquisição de novos instrumentos. Os convênios, totalizando R$ 3.320.000,00, foram assinados pelo superintendente da Caixa Econômica Federal – CEF de Sergipe, Marco Antônio Queiroz, com a presença do senador Eduardo Amorim (PSDB/SE), corpo técnico da CEF, prefeitos municipais contemplados e representantes de Liras e Filarmônicas.

Cada município terá R$ 120 mil para a renovação de instrumentos e equipamentos musicais e alguns municípios, a exemplo de Ilha das Flores, Neópolis e Tomar do Geru, que não possuem uma banda filarmônica, com os recursos viabilizados para a criação. “Uma manhã de alegria, pois agora podemos materializar o sonho de criar uma filarmônica em Ilha das Flores para, por meio da música, afastar os jovens das drogas e da criminalidade”, destacou o prefeito Christiano Cavalcanti [presidente eleito da Federação dos Municípios de Sergipe – FAMES].

O superintendente Queiroz informou que a Caixa assinou nos últimos dois anos mais de 320 convênios com os municípios. “Sem André nada disso seria possível. A Caixa Econômica, em Sergipe, teve a sorte de ter um parlamentar realmente preocupado com o desenvolvimento de seu estado”, frisou.

Para André, a Caixa é um é um banco de desenvolvimento social que fomenta a economia sergipana. “Sem esta parceria não conseguiríamos obter todos os êxitos que alcançamos. E agora, com este investimento nas filarmônicas, na arte musical, que é tão importante, estamos investindo no futuro dos jovens destes municípios que terão novas oportunidades na construção do futuro”, concluiu. O deputado salientou também que a vitória não seria possível sem o trabalho valoroso do senador Eduardo Amorim.

Os prefeitos presentes foram: Maruim, Jeferson Santana; Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas; Cristinapolis, Du de Juca; Ribeirópolis, Antônio Passos; Amparo do São Francisco, Franklin Freire; Carira, Arodoaldo Chagas; São Miguel do Aleixo, Everton Lima; Lagarto, Valmir Monteiro; Tomar do Geru, Pedro Balbino; Malhador, Elayne de Dedé; Itabaianinha, Danilo de Joaldo; Pirambu, Elinho Martins; Ilha das Flores, Christiano Cavalcanti; Nossa Senhora da Glória, Chico dos Correios; SimãoDias, Marival Santana; Pacatuba, Alexandre Martins; Campo do Brito, Marcell Moade; Neópolis, Célio Lemos; Feira Nova, Painho; Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, representantes das prefeituras de Japaratuba e Carmópolis.

AssCom/AM

Foto: Jeff Moura