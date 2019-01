PM PRENDE TRIO COM CARRO ROUBADO APÓS CONFRONTO

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam três homens após troca de tiros na noite dessa sexta-feira, 18, no município de Lagarto. A ação policial ocorreu durante tentativa de fuga, em descumprimento a uma ordem de parada, na rodovia que liga Riachão do Dantas a Lagarto.

Equipes do 7ºBPM realizavam patrulhamento na região, quando decidiram abordar os suspeitos que transitavam em um Toyota Corolla. O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga, que foi interrompida mediante colisão do veículo na Avenida Presidente Vargas.

Durante o acompanhamento das viaturas, os infratores efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram a injusta agressão e os atingiram. Todos foram socorridos de imediato e não correm risco de morte.

Os envolvidos foram identificados como Gleidson dos Santos Silva, Janisson dos Santos Souza e Anselmo Souza Santos. Contra Anselmo, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Lagarto, por roubo majorado.

Em seguida, os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia da cidade, onde foi constatado que o carro usado por eles era roubado. As armas de fogo usadas contra a guarnição foram dispensadas pelos acusados durante a tentativa de fuga e não foram localizadas.

