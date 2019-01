Semed abre inscrições para seminário sobre Base Nacional Comum Curricular

21/01/19 - 15:53:43

Os professores da rede municipal de Educação de Aracaju terão a oportunidade de participar de uma importante discussão. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizará o primeiro seminário “Travessias no Ensinar e Aprender”, que debaterá sobre a construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O evento acontecerá no próximo dia 30 de janeiro, no auditório da faculdade Maurício de Nassau, no bairro Siqueira Campos.

O evento será dividido em três turnos, para que todos os profissionais interessados possam participar sem comprometer as atividades nas escolas. Durante a manhã, os debates iniciarão às 8h30; à tarde, às 13h30; e à noite, 18h30. A secretária da Educação, Maria Cecília Leite, que fará a abertura do evento, explica que a discussão será importante para os rumos da educação local e nacional.

“Esta será a primeira etapa do processo de construção do currículo referencial para as escolas municipais de Aracaju e de mobilização dos profissionais da educação da rede para a reelaboração dos projetos pedagógicos e dos currículos escolares. Por isso, a presença dos nossos professores é fundamental e convidamos para que todos participem”, explica a secretária Cecília.



Programação

O seminário contará com três momentos de discussão. A primeira mesa-redonda, conduzida pela secretária-adjunta da Educação, professora Maria Antônia de Arimateia, terá como tema ‘O que é a BNCC e como esse documento vai impactar o ensinar e o aprender?’. Já a segunda mesa-redonda será comandada pela professora Núbia Lira, coordenadora da Educação Infantil da Semed, e terá como tema ‘O panorama sobre a construção do currículo estadual’.

Para finalizar o debate, a professora Rita de Cássia Amorim, coordenadora do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada de Educação (Ceafe) da Semed, discutirá com os participantes sobre ‘A política de formação continuada da Rede no contexto da BNCC’.



Inscrição

Os professores da rede que desejarem participar do seminário, devem realizar a inscrição prévia através deste link . Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Coordenadoria de Ensino Fundamental (Coef/DEB), através do telefone 3179-1501, ou com o Ceafe, através do número 3179-1888.

Da assessoria