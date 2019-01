Transporte escolar: SMTT inicia campanha “Crianças Seguras, Pais Tranquilos”

21/01/19 - 16:22:40

Teve início nesta segunda-feira, 21, a campanha “Crianças Seguras, Pais Tranquilos”, coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). O objetivo é garantir que os estudantes sejam levados da maneira mais segura possível em veículos do transporte escolar autorizados e regularizados pelo órgão. Por isso, agentes de trânsito estão verificando itens de segurança e documentação dos veículos.

A primeira ação da campanha foi realizada no Colégio Master, localizado no bairro Jardins. Logo nas primeiras horas da manhã, durante o período de desembarque dos alunos, a equipe da Diretoria de Transportes Públicos da SMTT, responsável pela regulação do serviço de transporte escolar em Aracaju, estava em frente à unidade de ensino, fazendo o trabalho de fiscalização dos transportadores.

O diretor de Transportes Públicos da SMTT, Augusto Magalhães, destaca ainda o diálogo com pais e responsáveis sobre o assunto. “Nossa intenção é, ao longo desta campanha, levar uma mensagem de conscientização sobre a importância de contratar um serviço legalizado pela SMTT, e reforçar junto aos pais os critérios de segurança que eles devem checar antes de contratar o serviço”, explicou Augusto.

O coordenador de Ensino Médio do Master, Anderson Peixoto, elogiou a iniciativa da SMTT. “É extremamente importante que esse tipo de ação aconteça no âmbito escolar. Isso porque aconteciam muitos casos de desrespeito às leis de trânsito neste processo de embarque e desembarque dos alunos. Além disso, zelar pela segurança do transporte escolar não só deixa os pais mais tranquilos, como também nós da comunidade escolar”, disse.

Transporte clandestino

A operação também pretende combater o transporte irregular de passageiros. “É muito comum pessoas que não tem o treinamento necessário, nem veículo adequado, oferecer o serviço. Isso é ilegal e o condutor pode ser autuado”, frisou Augusto, diretor da SMTT. A multa para este tipo de infração é de R$ 957,70, além de sete pontos na carteira de habilitação. Atualmente, cerca de 250 transportadores escolares estão cadastrados e autorizados pela SMTT.

Para denunciar esse tipo de atividade irregular, é preciso entrar em contato com a Ouvidoria da SMTT pelo telefone 3238-4646, munido da placa do veículo e local onde foi flagrado. Não é preciso se identificar.

Ações nas escolas

Desde a semana passada que a SMTT de Aracaju realiza ações de educação, fiscalização e organização do trânsito com foco no período de volta às aulas. Além da campanha “Crianças Seguras, Pais Tranquilos”, há a “Operação Volta às Aulas 2019”, executada por agentes de trânsito e pelo Grupo Cones de Teatro, que organiza o fluxo de veículos e leva uma mensagem de segurança no trânsito a pais, alunos e profissionais em escolas de grande movimentação da capital.

