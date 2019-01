Codevasf repovoa rio São Francisco com 320 mil alevinos em Sergipe

22/01/19 - 09:05:52

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) inseriu 150 mil alevinos de curimatã no leito do rio São Francisco nesse domingo (20). Os peixes foram lançados em ações de repovoamento que a empresa realizou nos municípios sergipanos de Gararu, Ilha das Flores e Santana do São Francisco. Os peixamentos integram a programação dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes na região.

No próximo fim de semana, a Codevasf realizará outro peixamento, desta vez no município de Propriá. O rio São Francisco deve ser repovoado com mais 100 mil alevinos de espécies nativas.

Somando todos os peixamentos que serão realizados em janeiro, a Codevasf vai inserir 320 mil alevinos de espécies nativas na bacia do São Francisco. A ação tem o objetivo de recompor a ictiofauna, contribuindo para a manutenção da atividade pesqueira e para o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica.

O superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino, destacou que os peixamentos produzem um impacto positivo nas comunidades beneficiadas. “A ação contribui para fornecer alimento para moradores de diversas áreas no interior sergipano. Por esse motivo, temos uma grande demanda das prefeituras e temos feito o possível para atender essas solicitações”, declarou.

Tradicionalmente, o mês de janeiro é marcado por uma série de peixamentos no rio São Francisco para celebrar a festa de Bom Jesus dos Navegantes. No dia 6 de janeiro, a Codevasf realizou o primeiro peixamento do ano em Sergipe. Na ocasião, foram lançados 70 mil alevinos de curimatã no rio São Francisco.

Os alevinos são produzidos pelo Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, unidade de produção e pesquisa da Codevasf localizada em Neópolis.

Os peixamentos tiveram a participação de prefeitos, vereadores, secretários municipais e da população.

Assessoria de Comunicação da Codevasf