Deputado eleito afirma: “sou candidato ao governo de Sergipe em 2026”

22/01/19 - 08:21:45

O deputado estadual eleito Samuel Carvalho (PPS) afirmou na manhã desta terça-feira (22) que adotará postura independente na Assembleia Legislativa, mas que fará parte do bloco de oposição do governo do estado mas que votará a favor de projetos que beneficiam a população.

Durante a entrevista que concedeu ao programa jornal da Xodó afirmou que adotará uma postura coerente e fará um mandato acessível à população, informando que criou uma página nas redes sociais para que as pessoas possam fazer as reivindicações. “Aquilo que for favorável para Sergipe, o que não for; seremos contrários, nosso mandato tem como slogan somos todos deputados e assim iremos seguir o entendimento do nosso povo. Nosso mandato será pautado na pergunta qual Sergipe você quer? Fui eleito deputado por Sergipe e assim irei trabalhar por todos, porque no mandato de Samuel Carvalho, todos somos deputados”, afirmou em entrevista aos radialistas Eduardo Carvalho e Carlos Ferreira.

Sobre a eleição da Mesa Diretora da Alese, Samuel Carvalho disse que ainda não tem uma posição, já que não foram apresentados nomes, até porque não está definida a situação do deputado Luciano Bispo (MDB), que é candidato à reeleição.

Samuel Carvalho falou ainda sobre a possível candidatura à prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, em 2020. O deputado confirmou que poderá disputar a eleição e descartou qualquer possibilidade de aliança com o atual prefeito, padre Inaldo e com o ex-prefeito Zé Franco. “Os únicos com os quais não vislumbramos coligação são Padre Inaldo e Zé Franco”, afirmou.

Foto rede Xodó