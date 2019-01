ENFRENTA CRISE PROFUNDA

22/01/19 - 00:09:08

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) faz observações que se pode considerar certas sobre o Governo Belivaldo Chagas (PSD). Não apenas por ser do mesmo partido, mas pela visão real do que está acontecendo neste atual momento e do que pode acontecer no futuro. Vive-se uma fase decisiva para o País e que se expande pelos Estados. Mais especificamente nas menores unidades da Federação, atreladas financeiramente ao Planalto Central.

Caso não se pratiquem medidas duras para resolver problemas criados pelo profunda crise em que ainda se vive, estamos ó… perdidos!!!

Fábio Mitidieri observa: “veja, o governador Belivaldo Chagas tem feito grande esforço financeiro pra colocar contas em dia mas o Estado está enfrentando crise profunda”. O que é absolutamente certo. Mas a visão de Estado, pela maioria da população, é a de que só está na rés do chão o povo sofrido. A classe média se comporta com uma revolta exposta pela frustração, e a elite passa a impressão que está zombando de toda essa arcada exposta.

Como não doi nos bolsos [e nem reduz o patrimônio] tratam tudo com uma indiferença que incomoda àqueles que sofrem as conseqüências na pele.

Fábio Mitidieri mostra ainda que “o Governo cortou R$ 20 milhões no custeio, demitiu mais de mil comissionados e tem procurado enxugar a máquina ao máximo possível”. São medicamentos contra a anormalidade econômica e financeira que realmente provocam efeitos colaterais. Mas é necessário mostrar à sociedade os efeitos dessas medidas duras e que, de alguma forma, ofereceram resultados e mudaram a situação.

Fábio Mitidieri fala correto quando diz: “esperamos que a recuperação econômica do país possa se realizar através das medidas adotadas pelo governo federal para que nossa arrecadação via FPE retorne aos patamares de outrora”.

E continua: “nesse cenário, espero que não cheguemos a pedir emergência [Calamidade Financeira] mas essa é uma possibilidade que está no radar do governo”. Isso que o deputado fala é sério. Há necessidade da compreensão e recuo de todos para se montar um projeto real de recuperação dos Estados, com o objetivo de que mais à frente não se possa culpar um modelo que se revela novo, pela falência absoluta de um projeto que se espera “salvador da pátria”.

DERNINHO E O ESCRITÓRIO

O advogado Manuel Dernival Santos Neto (Derninho), filho do ex-deputado Acival Gomes, vai ocupar o escritório da representação de Sergipe em Brasília, com status de secretário de Estado. Atualmente Derninho é diretor de Administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Brasília.

DEPOIS DA DEMISSÃO

Derninho será exonerado do FNDE no Governo Bolsonaro a pedido do novo ministro da Educação, e deve se colocar à disposição de Belivaldo Chagas para o Escritório de Brasília, para ser anunciado a qualquer momento. Derninho foi convidado pelo próprio governador no início de janeiro.

FÁBIO TAMBÉM CONVIDA

O deputado Fábio Reis (MDB) também tem interesse em indicar Derninho para ocupar cargo no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Mas entre ficar no Escritório de Sergipe e o MDS ele vai preferir a primeira opção. Derninho tem um relacionamento estreito com o secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola.

ALMOÇO E CONVERSAS

O senador Eduardo Amorim (PSDB), o deputado Zezinho Guimarães e o empresário Walter do Aquarius almoçaram ontem no Ferreiro do shopping Jardins. em mesas separadas. O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite passou lá e antecipou um café com o senador “para por em prática as nossas conversas”.

SOBRE ZEZINHO SOBRAL

O nome de Zezinho Sobra (Podemos) ganha gordura para ser o líder do Governo, por indicação de Belivaldo Chagas. Falou-se em Zezinho Guimarães, mas a maioria dos deputados considera isso quase impossível. Já teriam ocorrido conversas com Sobral.

BATERIA CARREGADA

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) avisa que está retornando às suas atividades de “bateria recarregada, coração leve e, neste momento, com zero de preocupação com eleições futuras. É hora de trabalhar para fazer jus a todo apoio que recebi”. Fábio chega de férias e a todo vapor.

GOIÁS EM CALAMIDADE

O Governo de Goiás assinou ontem decreto de calamidade financeira. Com a decisão, a medida, que flexibiliza a administração de Governos em crise, já foi adotada por um quarto dos Estados brasileiros. Sergipe ainda não anunciou calamidade financeira, mas é a tendência da maioria dos Estados.

LAÉRCIO NÃO ACREDITA NISSO

O deputado federal Laércio Oliveira não acredita que Belivaldo Chagas declare estado de calamidade financeira em Sergipe, porque vem um longo caminho de trabalho que pode superar todas as dificuldades, desde que haja a participação da sociedade no total entendimento de que todos têm que participar do crescimento.

BELIVALDO FAZ CONVOCAÇÃO

Para Laércio, quando Belivaldo falou em estado de calamidade foi para convocar todos que se preocupam com o Estado a trabalhar na tentativa de encontrar um caminho que supere as crises, aceitem todas as dificuldades e busquem trabalhar para recuperar todo o desenvolvimento, através de algumas renúncias.

VAI VIRAR CONFUSÃO

Os deputados estão conscientes de que sem a participação de Luciano Bispo (MDB) como candidato a presidente da Alese, “a disputa vai virar uma tremenda confusão”. A ministra Rosa Weber já está com o processo completo e pode dar parecer a qualquer momento desta semana.

RESULTADO IMEDIATO

Ontem chagou a informação de que o resultado sobre a decisão de Rosa Weber “pode sair ainda hoje [ontem]”, então “amanhã [hoje]”, mas não aconteceu pelo menos até a saída o final da coluna. Quem disse isso foi um parlamentar que vê dificuldades na Alese “caso Luciano não exerça a Presidência”.

GRUPO DISCUTE ELEIÇÃO

Está formado um grupo de 12 deputados estaduais que vai discutir as eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Segundo um deputado [que falou em off] Jeferson Andrade, Luiz Garibalde e Luciano Bispo não integram o bloco. “A união se deu em torno do fortalecimento do Legislativo, independência e isonomia”.

TÔ NEM AÍ PARA ELE

Sobre criticas feitas pelo ex-governador Jackson Barreto, o ex-prefeito Heleno Silva (PTB) respondeu: “to nem aí para ele. Nem a idade abranda o espírito vingativo de Jackson Barreto”. Heleno lembrou que os pescadores do baixo São Francisco estão com atraso no seguro defeso.

VAI NO CAMINHO CERTO

O deputado estadual Luciano Pimentel (PRB) reconhece que o governador Belivaldo vai no caminho certo em seu trabalho, com transparência e tentativa de solucionar problemas do Estado, dentro do que ele pensa como governador. Tem mostrado disposição para conduzir bem Sergipe.

PT PRECISA CIRCULAR

Com a antecipação do deputado Gilmar Carvalho para disputar a Prefeitura e a natural candidatura de Edvaldo Nogueira à reeleição, o PT deve apressar o lançamento de um nome à sucessão municipal de Aracaju. Fala-se muito em Marcio Macedo como candidato, mas ainda se percebe excesso de cautela que pode prejudicar.

PARTIDO FARÁ CONGRESSO

O PT em Sergipe fará Congresso Estadual em fevereiro e vai discutir passado, presente e futuro do político do partido, inclusive ações para as eleições de 2020. O senador Rogério Carvalho deve deixar a Presidência da legenda e passá-la para o deputado federal João Daniel,

BOM BATE PAPO

Os deputados federais Valadares Filho (PSB) e Fábio Henrique (PDT) tiveram conversa na semana passa. Apenas um papo em que negam ter trata sobre política. Talvez sobre “etiqueta”. Mas Valadares disse mais à frente será natural que os dois conversem até sobre nova composição.

CONVERSA COM BELIVALDO

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) disse ontem que essa semana define a questão de indicações do partido ao Governo e adianta que terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas para tratar do assunto. Fábio estava viajando e retornou de férias, para reiniciar suas atividades políticas.

Nas redes sociais

Liberar recursos – O deputado federal André Moura (PSC) continua trabalhando para liberar recursos para Sergipe, apesar dos últimos dias de mandato. Ele tem se mantido em Brasília e faz contato com Ministérios para liberação de pagamentos dos recursos para Sergipe, ainda empenhados no governo Temer.

Não complica nada – Em entrevista à Fan FM, o dputado federal André Moura disse que não vai criar nenhum impedimento para que Vandevan Noventa permaneça ou saia do partido. Andre Moura disse ainda que continuará, após mandato, a trabalhar com as suas bases políticas pelo estado e pelo país.

Somos leões sim – Ricardo Augusto diz que “é só o começo. Antes éramos um punhado de malucos achando que iríamos eleger um mito. Sem perceber, estamos derrubando um Império vermelho atrelado em todos os cantos e gavetas do país. Somos Leões sim, e é só o começo”!

Apenas R$ 1 milhão – A Odebrecht pagou R$ 1 milhão para Renan Calheiros em 2012 por intermédio de um motorista do empresário Milton Lyra, considerado o operador do senador em esquemas de corrupção, segundo a Procuradoria Geral da República. Agora se lembre que Renan é candidato a presidente do Congresso Nacional.

Inundem a cultura – Eliane Aquino desejo todos os votos de sucesso à Conceição Vieira, a mais nova diretora presidente da Funcap. “Que a sua experiência e força inundem a cultura sergipana, e valorizem cada expressão artística da nossa gente! Muito feliz em tê-la à frente dessa pasta tão importante”.

Jamais confundir – Ministro Carlos Ayres Britto escreve no Twitter: “Não confundir pensamento cortante com língua afiada. Cabeça brilhante com testa lustrosa. pessoa sincera com pessoa rançosa. Emoção à flor da alma com nervos à flor da pele. Gosto com gasto”.

Real noção do novo – O presidente Jair Bolsonaro não tem ainda a real noção do novo na política brasileira. O senador Renan Calheiros pode voltar a ganhar a Presidência do Congresso e como fica a renovação na política e dos políticos? Acho que todos caíram no conto do Bolsonaro.

Notícia

Muito estranha – Nos bastidores da Assembleia Legislativa há uma movimentação estranha e tudo só vai voltar ao normal com Luciano Bispo disputando a Presidência.

Muito quente – Aracaju está atingindo as mais altas temperaturas do verão e não há previsão da chamada chuva de janeiro.

Silêncio total – O senador Valadares (PSB) cumpre rigorosamente o que disse logo após o resultado das eleições: não fala sobre política. Silêncio total.

Manter-se no PSC – Gilmar Carvalho terá que se manter no PSC, partido pelo qual tentará disputar o pleito municipal de 2020. É candidato a prefeito de Aracaju.

Para a Câmara – Maior número de jornalistas – principalmente radialistas – será candidato a vereador nas eleições do próximo ano.

Retorno à cidade – Deputados que não foram reeleitos já estão em Brasília para virem de vez para Sergipe e retomarem a vida política com mais dificuldade.

Ajuda reeleição – O deputado federal Gustinho Ribeiro disse que vem trabalhando para ajudar na reeleição de Rodrigo Maia a presidente da Câmara Federal.

Prefeitinho candidato – O radialista Prefeitinho, da Juventude de Lagarto, começa a conversar para disputar a Prefeitura de Lagarto em 2020.

Bem atento – O ex-governador Jackson Barreto está visitando praias do Nordeste neste verão, mas fica bem atento ao movimento político em Aracaju.