Farmacêuticos ganham espaço no calendário do estado de Sergipe

22/01/19 - 07:12:29

No último domingo, 20, foi comemorado o dia “Estadual do Farmacêutico”. A lei nº 8.422 foi publicada no Diário Oficial nº 27.953, de 29/05/2018. O autor da iniciativa é o deputado estadual Georgeo Passos (Rede), que segundo a justificativa do projeto de lei nº3, desde 1941 é discutida a possibilidade da criação de um dia para homenagear os farmacêuticos, sendo que a primeira proposta surgiu do farmacêutico Oto Serpa Grandado, quando na época participou de uma reunião na Associação Brasileira de Farmacêutico (ABF).

“A principal diferença entre a profissão atual e os métodos antigos, é que antes a matéria-prima principal era a própria natureza e conhecimento baseado na observação, enquanto hoje o trabalho dos farmacêuticos acontece com material sintético, que é manipulado a partir do conhecimento agregado através dos anos, em conjunto com as tecnologias existentes, bem como o trabalho em conjunto com os médicos, que geram um tratamento mais eficaz”, justificou o parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Wikipédia