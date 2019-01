Getam prende “Peixe Podre” por furtar aparelho de som de veículo

22/01/19 - 14:11:27

De acordo com informações do GETAM , o homem furtou o aparelho de um veículo que estava parado em uma rua do Conjunto São Caetano no Centro de Estância .

O GETAM conduziu o indivíduo identificado por apelido de peixe-podre até a delegacia regional de Estância para tomar as providências cabíveis.

Segundo relatos da vítima, “Cleiton”, seu veículo estava estacionado na porta de sua residência e que por volta das 4:30 horas desta terça, 22 ao entrar no veículo notou que o aparelho de som do veículo fora furtado.

A vítima por meio de algumas fotos e vídeos, identificou o autor e que em seguida acionou a GETAM e que ao chegar na residência da mãe do autor na Rua Jadiel Lopes a mãe da vítima confirmou o furto e deu pistas para que a polícia chegasse até peixe-podre que foi encontrado nas proximidades do Estádio Augusto Franco.

Sendo abordado pelos policias do GETAM o aparelho foi encontrado pelo indivíduo.

Com informações do REPÓRTER em alta velocidade.

Por Washington Reis – Sergipe Repórter