O Sétimo Guardião- Eurico não passa em teste de confiança e Gabriel revela castigos. León diz para o guardião-mor fazer o que tem que ser feito com o traidor

22/01/19 - 14:30:40

Eurico (Dan Stulbach) bem que tenta escapar do teste de confiança imposto por Gabriel (Bruno Gagliasso), mas León humano (Eduardo Moscovis) impede a fuga do prefeito. Em O Sétimo Guardião, o homem misterioso deixa todos os guardiães chocados com a revelação da sua identidade – menos Gabriel, que conta que o encapuzado é ninguém menos do que o gato. “Vocês sempre me conheceram como gato, mas esse sou eu”, diz León.

Eurico começa a ficar assustado e pergunta: “O… o que você quer comigo?”

“Desce essa escada e bota a mão na água… agora!”, ordena León.

Contrariado, o acusado desce as escadas e coloca a mão na água. Sob os olhares atentos de todos, Eurico grita de dor e tira a mão o mais rápido que pode.

“A água está fervendo!”, ele grita.

Gabriel mergulha a própria mão na água e avisa: “Parece que a água só está fervendo pra você.”