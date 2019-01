ITABAIANA: PM PRENDE ACUSADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

22/01/19 - 15:22:57

O caso ocorreu durante a última segunda-feira, 21

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem acusado de violência doméstica. O caso ocorreu durante a última segunda-feira, 21, no bairro Miguel Teles de Mendonça.

De acordo com as equipes, os policiais foram acionados e seguiram até a localidade informada. No local, a vítima contou aos militares que o companheiro a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte.

O acusado foi detido e o caso foi encaminhado para à Delegacia Regional de Itabaiana, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

Fonte e foto assessoria