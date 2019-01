SES reforça a importância da valorização da vida neste Janeiro Branco

22/01/19 - 16:15:05

O Janeiro Branco é uma campanha que chama a atenção da sociedade civil, das instituições privadas e públicas, das famílias, das pessoas em geral para a valorização da vida, aproveitando o início do ano como um ponto de partida para repensar hábitos e atitudes em busca de condições psicológicas mais saudáveis. Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gestão de Rede Psicossocial, incentiva, apoia e fortalece os municípios sergipanos para a realização de ações de prevenção e promoção em saúde mental.

De acordo com a referência de Gestão da Rede Psicossocial, Suely Matos Santos Neves, a campanha Janeiro Branco tomou força com o Conselho Federal de Psicologia (CPF), mas foi abraçada por todas as profissões, todas as instituições, para a produção e fortalecimento da cultura de valorização da vida, através de ações de prevenção e promoção de saúde e saúde mental. Suely informa ainda que a Rede de Atenção Psicossocial é um conjunto de serviços de saúde que vai desde a Atenção Primária até o Programa de Desinstitucionalização das pessoas moradoras de longos anos em hospitais que proporciona o seu retorno à sociedade e o cuidado em rede de saúde.

“É importante que as pessoas cultivem bons pensamentos, boas amizades, escolham alimentos mais saudáveis, façam atividades físicas e conheçam a Rede de Atenção Psicossocial do seu município. Se tiverem dúvidas, se não souberem onde acessar ações que possam fortalecer suas vidas com práticas de prevenção e promoção, podem buscar a Unidade de Saúde mais próxima de suas casas para informações. Oficinas artesanais, atividades físicas em academias de saúde, clubes sociais, grupos de amigos, leituras que produzam sentimentos e pensamentos benéficos, são atitudes que estão ao alcance de todos, dentro da própria comunidade e que agregam valor à vida e à saúde”, comenta Suely.

Neste mês, no estado de Sergipe, todos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) dos municípios estão realizando várias ações de valorização da vida. Nos municípios em que não há CAPS, a Atenção Básica nas Unidades de Saúde está preparada para orientar e informar a população.

O técnico da Rede de Atenção Psicossocial, Max Roberto da Silva Oliveira, reforça que o janeiro branco é uma continuidade, pois o trabalho de valorização da vida é contínuo e acontece o ano todo. “As datas têm um poder de sensibilizar as pessoas, são momentos em que as pessoas conseguem gravar como, por exemplo, o setembro amarelo, o dia 10 de outubro, dia nacional da saúde mental, e agora o janeiro branco. As datas e o mês em que essas datas acontecem são oportunidades de dar visibilidade aos serviços que a Rede de Atenção Psicossocial oferece”, diz Max.

Para os servidores também haverá atividades, conforme programação:

23 de janeiro

9h – “Promoção de Saúde Mental na Contemporaneidade- Palestrante: Psicólogo Demétrio Sérgio dos Reis (SES)

16h30 – “Momento de Meditação” – Condutor Nilson (SES)

24 de Janeiro

08h30 – Aula de dança com a profª Nina Trindade

15h – Oficina de Tai Chi Chuan – Academia Jessé Lima

25 de Janeiro

9h – Oficina de Tai Chi Chuan – Academia Jessé Lima

