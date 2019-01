SINDICATO RADIALISTAS NA LUTA CONTRA O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

22/01/19 - 05:22:07

Na manhã desta segunda-feira (21), o Sindicato dos Radialistas de Sergipe, entrou com um pedido de mediação no Ministério Público do Trabalho, para que a Tv Sergipe cumpra com o que está estabelecido na regulamentação dos Radialistas. A referida emissora está descumprindo a Lei 6.615/78, no seu artigo 2°. Como se não bastasse as demissões dos profissionais radialistas, alegando contenção de despesas, agora resolveram substituir os operadores de microfone e assistentes técnicos por motoristas de taxi e usando o taxi como viatura de Imprensa, com plotagem irregular. Lamentamos esse afronto a lei e aos nossos profissionais.

Aguardamos a data para mediação com o MPT e convocamos os companheiros para se fazer presente no dia da audiência, em data ainda a ser marcada pelo Ministério.

A nossa luta em defesa dos direitos da categoria é constante. O sindicato somos todos nós!

Da assessoria