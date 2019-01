Viviane Araújo está renovando o bronzeado e aproveitou o sol desta terça-feira (22) para ir à piscina com uma amiga, no Rio. A atriz de O Sétimo Guardião

22/01/19 - 14:44:39

Desfilando pelo Salgueiro, no Rio, e pela Mancha Verde, em São Paulo, Vivi falou sobre os preparativos do físico para o Carnaval: “Geralmente, começo a me preparar em novembro, mas as gravações estavam intensas. Em 2019, o Carnaval será em março, então em janeiro ou fevereiro, eu começo [a pegar firme]”, disse.

No ar em O Sétimo Guardião como a Neide, a atriz está com a silhueta mais fina, resultado das mudanças no treino. Ela agora faz musculação com menos peso e mais repetições, além de ter investido nos exercícios aeróbicos, como a corrida, ficando menos musculosa.

Fonte/Foto: globo.com