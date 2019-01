Concurso da PM: “Trocar seis por meio dúzia?” Seria essa a intenção do governo?, questiona Amintas

23/01/19 - 16:45:27

Na noite desta segunda-feira, 21, durante o programa “Nas Ruas”, apresentado pelo vereador de Aracaju, Cabo Amintas (PTB), através da sua página no Facebook e Instagram, o parlamentar criticou a falta de ação da gestão municipal diante das necessidades dos aracajuanos.

Logo no início do programa, Amintas destacou a necessidade do gestor da capital voltar os olhos para a população e as obras que precisam ser feitas.

“O prefeito Edvaldo Nogueira, junto com os vereadores aliados dele, fizeram solenidades esses dias, assinando um monte de papel. Eu quero é obra, prefeito! Vamos parar com esse negócio de assinar papel, vamos pra obra, vamos trabalhar! Que preguiça é essa? Eu vi uma entrevista dele dizendo ‘Aracaju tem um monte de coisa boa’… Aracaju está lhe dando um salário bom, que nem sergipano você é. Vai trabalhar, prefeito!”, desabafou.

O parlamentar ouviu, também durante o programa, reclamações de comerciantes sobre a fiscalização das fachadas com anúncios publicitários da capital. “Isso aí já está sendo revisto. É um absurdo! Uma pessoa tem seu comércio e não pode anunciar sua empresa porque a prefeitura quer dinheiro”, respondeu.

O Governo do Estado não foi imune às críticas do parlamentar, que destacou os aprovados no concurso da Polícia Militar.

“Tem mais gente que precisa ser chamada! Não adianta chamar duzentas, trezentas pessoas, porque isso não resolve, são só paliativos. Tem duzentos, trezentos policiais indo para casa e a mesma quantidade é chamada. Vai fazer o que? Trocar seis por meia dúzia? Toma coragem, governador! Chama mil, dois mil homens, vamos colocar esse povo para trabalhar!”, afirmou, incisivo.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Reprodução