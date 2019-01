GARIBALDE CONFIA NO GOVERNO PARA ENFRENTAR CRISE

23/01/19 - 06:24:18

Ainda sobre a preocupante crise financeira que atravessa o Estado de Sergipe, e diante da possibilidade levantada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) de decretar “calamidade financeira” da gestão em um almoço com empresários, na última sexta-feira (18), em um hotel na capital, o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB) confia no potencial do chefe do Executivo.

Segundo o atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, qualquer análise sobre as finanças públicas agora pode representar alguma “precipitação”. “Opinar sobre parte de um conteúdo de declaração feita pelo governador Belivaldo Chagas é se precipitar, ou até, pré-julgar algo. Na própria fala do governador, ele mesmo pontua que não deseja fazer”.

Garibalde reconhece o momento de dificuldade financeira que atravessa o Estado de Sergipe e relembra que outras unidades da federação atravessam problemas semelhantes. “É bem razoável compreender as dificuldades que atravessam os Estados brasileiros”.

Por fim, o deputado estadual revela que confia no governador. “Se for necessário (decretar calamidade) para que a máquina administrativa faça os investimentos que a população necessita, tenho total confiança que Belivaldo fará o que for melhor para Sergipe”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões