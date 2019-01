Falta planejamento

23/01/19 - 08:31:43

A crise hídrica vivida por Tobias Barreto expõe a completa falta de planejamento do governo estadual. Não é de hoje que a falta d’água afeta aquele município, contudo o poder público sempre preferiu socorrer os flagelados em vez de prevenir o desabastecimento. Todos sabem que Sergipe dispõe de poucos mananciais, mas o Executivo pouco se preocupa em acumular as águas das chuvas. Maior exemplo foram os últimos temporais caídos no sertão sergipano: os riachos transbordaram e causaram graves prejuízos à população, porém a cheia escorreu para o mar. Como nas enchentes anteriores, agora também não se acumulou um único copo d’água. Outro exemplo de falta de planejamento é o Rio Vaza Barris, que entra em Sergipe, provoca sérios estragos com suas cheias e jamais se pensou em represá-lo. Portanto, se o governo fosse mais proativo, os sergipanos não padeciam com a falta d’água, como acontece agora em Tobias Barreto e no semiárido. Lastimável!

Tarde demais

O Sindipetro vai promover, dia 29 próximo, uma manifestação contra o fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, em Laranjeiras. Válido por demais, o protesto parece ocorrer com certo atraso, pois a unidade será fechada no dia 31, portanto dois dias após a manifestação. Aliás, a Petrobras deve aprovar nesta quinta a hibernação da FAFEN de Laranjeiras. Crendeuspai!

Olho na grana

O Executivo sergipano tem três dias para explicar o reajuste de 16,3% concedido aos salários do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). A liminar contra o aumento foi impetrada pelos movimentos políticos “Acredito” e “Mova-SE”. Eles entendem que não há lei autorizando o reajuste automático nos contracheques do governador e da vice sempre que sejam reajustados os vencimentos dos ministros do Supremo. Homem, vôte!

Banco dos réus

Acusado de comandar um grupo de criminosos, o ex-vereador de Socorro, Zé Hilton Motos (PDT), acaba de ser indiciado por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele já é condenado por porte ilegal de arma. Por causa desta condenação, Zé Hilton foi cassado em dezembro último, tendo sido substituído na Câmara pela suplente Maria da Conceição Ferreira (PDT). Bem feito!

Águas profundas

O Plano de Negócios da Petrobras para 2019-2023 prevê a instalação de uma plataforma de produção em águas profundas na costa de Sergipe e Alagoas. Ao todo, o Plano da petroleira estabelece investimentos da ordem de US$ 84,1 bilhões para os próximos cinco anos, sendo a maior parte para a área de Exploração e Produção. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Noventa quer foro

A defesa do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) quer transferir os processos contra ele para o Supremo Tribunal Federal. A alegação é que, desde a diplomação como parlamentar, o moço conquistou foro privilegiado. Juristas entendem diferente: como foi denunciado criminalmente antes de ser diplomado pela Justiça Eleitoral, Valdevan não tem direito ao tal foro. Aliás, a diplomação de Noventa aconteceu no interior do Cadeião de Estância, onde ele se encontrava preso. Misericórdia!

Farsa nacional

Este governo militar prorrogou por 60 dias a permanência da Força Nacional em Sergipe. Cabe aos seus integrantes oferecer apoio estrutural às policiais civil e militar. Os críticos deste grupamento o chamam de Farsa Nacional, um engenhoso instrumento de propaganda utilizado pelo governo federal para fingir que se importa com a violência nos estados. Marminino!

Velhos amigos

E o senador Antônio Carlos Valadares (PSB) visitou o ex-governador João Alves Filho e a senadora Maria do Carmo – ambos do DEM. Depois, Vavá postou nas redes sociais fotos dele com o casal: “Amigos de muitos anos. As lutas e divergências da política nunca interferiram no reconhecimento e respeito pelo trabalho que ambos fizeram por Sergipe”. Aos 77 anos, João Alves é portador do Mal de Alzheimer, doença que degenera o sistema nervoso, causando paralisia das funções mentais e corporais.

Nem te ligo!

Diferente do ex-governador Jackson Barreto (MDB), que deseja vê-lo pelas costas, o pastor Heleno Silva (PRB) mantem um bom relacionamento com outros governistas. Ontem, o evangélico se reuniu com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que foi só elogios ao político evangélico: “Heleno e o deputado federal Jony Marcos sempre foram dois grandes amigos”, frisou Mitidieri. Sobe as criticas que JB tem lhe feito, o pastor garante que “o meu futuro é o que Deus tem para mim e não o que os meus inimigos querem”. Então, tá!

Alô marujada!

Pelo andar da carruagem, vai faltar gente nas Forças Armadas para ocupar cargos neste governo militar. É bem capaz de ser preciso convocar o famoso general da Chegança. Esta festa popular de origem portuguesa tem entre os brincantes general, almirante, capitão, tenente e até ajudante de ordem. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 2 de maio de 1934.

