Maternidade Nossa Senhora de Lourdes abre inscrições para projeto Doulas da Amamentação

23/01/19 - 12:29:20

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), estará com as inscrições para o projeto Doulas da Amamentação a partir desta sexta- feira, 25, até o dia 4 de fevereiro. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Núcleo de Educação Permanente (NEP) da MNSL, das 8 às 13h. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 3225-8650.

As doulas têm um papel fundamental no acolhimento das puérperas, através do trabalho desenvolvido de suporte em amamentação. Elas atuam na UTI, nas alas Azul e Rosa, apoiando as mães, ajudando na ordenha e estimulando o aleitamento nas primeiras horas de vida do bebê. De acordo com a psicóloga da unidade Sílvia dos Anjos, responsável pelo projeto, serão 100 inscrições para 30 voluntárias selecionadas para atuar na instituição, que serão capacitadas com 12 aulas teóricas.

“É preciso apenas que tenha disponibilidade de tempo, comprometimento e vontade de ajudar o próximo. Elas vão aprender sobre os adoecimentos da mama e quais os cuidados necessários para evitar o problema. Entenderão, ainda, de como realizar a massagem da ordenha e sobre os processos emocionais do puerpério, como cuidar e auxiliar as mulheres”, atentou a responsável pelo projeto.

Fonte e foto assessoria