NESTOR PIVA: VEREADOR DIZ QUE FUNCIONÁRIOS ESTÃO IRREGULARES

23/01/19 - 17:12:48

“Atendimento continua caótico no Nestor Piva e funcionários estão irregulares”, alerta Cabo Amintas.

Na manhã desta quarta-feira, 23, o vereador Cabo Amintas (PTB) acompanhado de outros vereadores que também fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde visitaram a Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva l, a convite do Sindicato dos Enfermeiros para avaliar o seu atendimento à população.

Após os médicos paralisarem as atividades nas unidades de saúde, desde o dia 1º, por não concordarem com a redução do valor do plantão de 12 horas, a prefeitura decidiu terceirizar a administração e o atendimento nas unidades. A terceirização da UPA Nestor Piva continua gerando questionamentos que foram verificados durante a visita do vereador Cabo Amintas à unidade, na zona norte de Aracaju.

De acordo com o parlamentar a terceirização não melhorou o serviço prestado à população nem as condições dos funcionários. “Esse contrato nada mais é do que uma jogada política, a empresa que assumiu não melhorou em nada e ainda está cometendo várias irregularidades, uma delas é que os funcionários não possuem nenhum vínculo empregatício com a empresa. O próprio Ministério do Trabalho deve ficar atento a isso”, alertou o vereador.

Ainda indignado com a situação, Amintas menciona que “segundo os pacientes, os funcionários contratados são inexperientes e não sabem como atendê-los. O atendimento continua caótico, a unidade está lotada, fechando a enfermaria e colocando 6 pessoas em um local onde só poderiam ser atendidas 2”, ressaltou.

A Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Shirley Morales, que também esteve presente durante a visita dos vereadores, destacou a relevância dessa fiscalização. “Foi extremamente importante os vereadores atenderem o pedido do sindicato para assistirem de perto a situação. Nós ouvimos diversos relatos dos pacientes que enfrentam problemas até para receberm a dieta desde ontem. Há uma necessidade do funcionamento das enfermarias, mas o próprio diretor falou que o contrato com a Prefeitura Municipal não contempla enfermarias, ou seja, os pacientes vão ficar aqui na unidade até 6 horas em observação, alocados em condições inadequadas”, declarou.

O sindicato já encaminhou para a Comissão de Saúde um dossiê relatando todo o processo de terceirização e as irregularidades encontradas na UPA Nestor Piva, sendo que, esse mesmo dossiê será encaminhado aos vereadores pelo Sindicato dos Enfermeiros e a denúncia seguirá ainda a Ministério do Trabalho.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Evenilson Santana