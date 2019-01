Prefeitura de Capela emite nota de esclarecimento sobre a Festa da Padroeira

23/01/19 - 06:49:20

Capela possui uma comunidade tradicionalmente conhecida por manter as tradições religiosas e culturais. Desta forma, estamos iniciando as festividades em alusão à Padroeira do município, Nossa Senhora da Purificação. No entanto, diante da situação de emergência por causa desse período de estiagem e da adoção de medidas de contenção de despesas, não iremos realizar a parte social da festa com shows e artistas musicais. Entretanto, a parte religiosa da festa segue firme, reafirmando a fé do nosso povo que é muito forte e tradicional. Teremos toda uma programação de comemoração que nossa Padroeira merece, mantendo a tradição religiosa de anos.

Através do Decreto de n° 152/2018, a Prefeitura de Capela estabeleceu situação de emergência nas áreas rurais do município. E por meio deste mesmo decreto viabilizou a chegada de máquinas e equipamentos, tais como: carros-pipa, tratores, patrol e material forrageiro que proporcionarão alívio neste momento difícil. Tal situação impossibilita ao município de realizar festividades sociais neste período.

A gestão municipal reforça seu compromisso com os serviços da saúde, educação, obras, assistência social e demais secretarias. São diversos investimentos sendo realizados e que podem ser acompanhados por todos os capelenses, além do pagamento dos salários dos servidores que está em dia.

Além disso, a Administração Municipal encaminhou para a Câmara Municipal dois projetos de lei, que estabelecem o pagamento do Piso do Magistério e reajuste salarial para os servidores públicos, valorizando uma importante categoria, responsável por gerir toda a máquina pública.

A Prefeitura de Capela volta a enfatizar o compromisso com as tradições religiosas e culturais do município e agradece a compreensão de todos.

Da assessoria