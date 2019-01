PSS TI 2019: Número de inscritos supera expectativa, diz PMA

A Prefeitura de Aracaju (PMA) publicou nesta terça-feira, 22, a relação com os nomes dos inscritos no Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) para contratação de profissionais na área de Tecnologia de Informação (TI). De acordo com levantamento feito pela Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação (Cogetin), setor responsável pelo monitoramento do sistema de inscrições na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), foram realizadas 453 inscrições através do site da Prefeitura, entre os dias 16 e 21 deste mês.

“A área de TI tem se tornado cada vez mais promissora no mercado profissional, e a Prefeitura de Aracaju está cada vez antenada no sentido de buscar novas ferramentas que viabilizem o bem-estar do cidadão aracajuano, inclusive, cumprindo as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, o carro-chefe desta gestão. E é por isso que estamos realizando este processo seletivo, cujo objetivo é trazer para o Executivo municipal novos servidores no sentido de promover ainda mais melhorias tanto para os trabalhos administrativos, quanto para os serviços prestados à comunidade”, pontuou o secretário em exercício da Seplog, Adriano Bezerra Bispo, destacando como positivo o número de inscritos.

O PSS da TI tem visa a contratação temporária, além de cadastro reserva, de 36 profissionais para os cargos de Técnico de Informática e Analista de TI, que deverão atuar na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz); do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); da Educação (Semed); e de Saúde, além da Procuradoria-Geral do Município (PGM). Para os cargos são exigidos níveis médio e superior, além de experiência comprovada de, no mínimo, um ano na função. Já a carga horária de trabalho semanal é de 40 horas.

Clique aqui e confira se seu nome está na lista.