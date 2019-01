Serviço de urgência do Ipesaúde está à disposição dos beneficiários

23/01/19 - 12:57:57

De julho de 2018 a janeiro de 2019 já foram registrados mais de 25 mil atendimentos entre clínica médica, pediatria e ortopedia

O Ipesáude, através do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) oferece aos mais de 110 mil beneficiários um atendimento próprio de urgência e emergência 24 horas, localizado na avenida Desembargador Maynard, anexo ao Hospital Cirurgia em Aracaju. De julho de 2018 a janeiro de 2019 já foram registrados mais de 25 mil atendimentos entre clínica médica, pediatria e ortopedia.

Os procedimentos podem ser realizados na sala de Ortopedia, sala para pequenas cirurgias, sala de estabilização, enfermarias masculina e feminina, sala de observação e Ala Pediátrica. De acordo com a coordenadora do SPA, Renata Pinho, o serviço passou por uma importante ampliação.

“Agora o beneficiário dispõe de uma assistência ainda maior, no que resulta atendimento mais resolutivo. Além disso, fortalecemos os setores e estamos trabalhando na capacitação dos profissionais que fazem parte da equipe do SPA”, disse Renata Pinho.

Reestruturação

Os setores foram aperfeiçoados e possuem responsáveis técnicos para cada demanda específica. Entre eles está o setor de nutrição , que continua realizando a manipulação de dietas obedecendo a prescrição nutricional, que pode variar de acordo com a necessidade de cada paciente, como os que estão em estado grave, por exemplo.

Já na área de manipulação de medicamentos, foi realizado uma reestruturação que foi iniciada pelo levantamento de todo o quantitativo, com controle de material e recurso utilizado. O acompanhamento de um profissional técnico é imprescindível dada à importância do uso de medicamentos para o tratamento do paciente.

A supervisão, que compreende toda a parte operacional, recepção, triagem , farmácia, assistência aos pacientes nos três turnos de funcionamento da unidade, ouvidoria, além da higienização também fizeram parte das adequações.

Capacitação

Durante o mês de dezembro de 2018, o Ipesaúde promoveu capacitações, palestras e orientações, através das quais foram abordados temas importantes como interação de medicamentos e alimentação saudável. Ação foram baseadas na vivência dos profissionais do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) com os beneficiários.

De acordo com a supervisora do SPA, Juliana Guimarães, sobre interação de medicamentos, tendo em vista que a maioria dos beneficiários fazem uso de Polifarmácia (mais de cinco medicamentos diários), eles podem apresentar risco potencial para a ocorrência de interações medicamentosas.

“ A partir da necessidade de cada paciente, os medicamentos serão administrados concomitantemente. É necessário que o profissional de enfermagem saiba detectar quais medicamentos poderão ser administrados juntos ou em horários diferentes “, finaliza Juliana Guimarães.

Fonte e foto assessoria