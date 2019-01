Taça da Copa do Nordeste chega ao RioMar em Aracaju

23/01/19 - 15:10:45

Troféu da Lampions League permanece em exposição no shopping nos dias 23 e 24

Nesta quarta (23) e quinta-feira (24), o RioMar Aracaju acolhe a Taça da Copa do Nordeste, em exposição no primeiro piso do empreendimento, em frente à loja Leader. Aracaju é a segunda capital nordestina a receber a taça – carinhosamente chamada de ‘Orelhuda’ pelos torcedores.

Como nos anos anteriores, o troféu da Lampions League irá percorrer as capitais do Nordeste para que todos os fãs tenham a oportunidade de conhecer a grande estrela da competição.

A Taça tem nove arcos, que simbolizam os estados da Região Nordeste. Confeccionado em aço fundido e banhado a ouro, o troféu possui 49cm e pesa 50kg.

Durante a exposição, os torcedores poderão tirar fotos, participar das diversas atividades promovidas pela comissão organizadora do evento e concorrer a brindes.

Hoje, às 19h, os jogadores do Confiança estarão no shopping para visitar a taça e fazer selfies com os torcedores. Já na quinta-feira (24), no mesmo horário. o Clube Desportivo Sergipe estará na exposição, interagindo com os torcedores

O evento irá funcionar das 10h às 22h e o acesso será gratuito.

Depois de Aracaju, o tour da taça segue para Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís.

Por Lotti+Caldas Comunicação