TENSÃO COM RESULTADO

23/01/19 - 00:01:32

Continua na Assembleia a expectativa sobre a decisão da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, já prestes a sair. O deputado Luciano Bispo (MDB) continua favorito para se manter a frente do legislativo. Tem a quase unanimidade dos colegas, incluindo o pessoal da oposição, mesmo que um ou outro defenda mudanças de uma forma em geral.

O resultado pode sair a qualquer momento e só servirá a Luciano Bispo caso seja posta ao conhecimento de todos antes da posse dos parlamentares e escolha da Mesa. Depois disso não interessa. Pode-se dizer que há um clima tenso. Tanto por um resultado que seja favorável a Bispo, quanto por um outro desfavorável. A maioria acredita que Rosa Weber votará pela posse e já imagina uma nova administração de Luciano, que agradou a todos os parlamentares na legislatura anterior.

Apesar de todo esse clima que favorece claramente ao deputado Luciano Bispo, já há por trás uma percepção de que se terá de fazer alguma coisa em caso do parecer de Rosa Weber ser contrário à diplomação nesse momento. Alguns deputados cruzam os dedos para que tudo dê certo, mas dois ou três fazem figa para dar zebra. É que tem gente pensando em candidatura. E mais ainda: que haja uma mudança em toda a mesa, à busca da renovação.

Além da Presidência, um dos lugares mais cobiçados é o da primeira secretaria, sem deixar de passar pela vice-presidência. Seriam, digamos, o objeto de desejo de cada um dos deputados que está de olho na formação de um novo bloco diretivo do legislativo, para evitar que a Casa fique à mercê da influência e mando de outras lideranças que estão se destacando através de uma força política acéfala.

Há, sim senhor, esse movimento que tem um viés oposicionista, mesmo que esteja com Luciano Bispo em caso dele ser autorizado a se diplomar e, naturalmente, mantenha o seu nome como candidato a presidente da Casa.

JÁ ESTÁ COM ROSA

A informação chega de Brasília: já está em mãos da presidente do TSE, ministra Rosa Weber, todo o processo sobre a diplomação do deputado Luciano Bispo (MDB), que pode sair a qualquer momento. Um detalhe: Ela não pode passar para votação do pleno nesse caso.

UMA BAGACEIRA

Um ilustre deputado classificou, ontem, de “Bagaceira no meio da feira”, as conversas entre colegas nos bastidores da Assembleia Legislativa.

NO FUNDO É TENSÃO

Na realidade percebe-se uma certa tensão sobre a decisão da ministra Rosa Weber para a diplomação de Luciano Bispo como reeleito a deputado estadual. Bispo continua sendo a melhor opção para se manter presidente da Casa, segundo opinião da maioria dos deputados.

TEM ATÉ REUNIÃO

Percebe-se, também, a influência e presença de autoridades carimbadas, atentas ao que vai ocorrer na Casa. As conversas de gabinetes acontecem com maior frequência, para que se adote uma posição dentro do resultado final seja ou não bom para Luciano Bispo.

DECIDE ATÉ DIA 30

Até dia 30 deste mês o empresário Clóvis Silveira vai conversar para concluir se fica ou não com o PDT. Vai depender da conversa que já teve com Fábio Henrique e do que ficou acertado. A tendência é fechar e Clóvis passar a ter o comando da legenda no Estado. Ainda faltam alguns senões.

UM DOS ENTRAVES

Há um entrave para que Clóvis assuma o comando do PDT no Estado, que é a filiação do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) no partido. Isso anda no mais absoluto sigilo, mas já há convite formal para que Edvaldo troque o PCdoB pelo PDT e com ele siga parte do seu bloco.

BASE DE OPOSIÇÃO

Forma-se uma base insatisfeita entre aliados do Governo, que pode se transformar em bloco de sustentação da oposição, sem perder o carinho pelo Palácio dos Despachos. O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), que é candidato a prefeito de Aracaju, está se firmando nessas bases.

BENEDITO E MDB

Se depender de Benedito Figueiredo (MDB), o presidente regional do partido será mesmo Jackson Barreto: “ele tem que estar à frente em Sergipe”. Benedito acha que se JB não quiser pode ser outro, mas tem que conversar com ele e com todos os que sempre estiveram à frente da legenda.

NOVENTA NO STF

O ex-ministro do Supremo, César Pelluzo, que hoje advoga em Brasília para o deputado federal Valdevan Noventa, quer que todo o processo do seu cliente seja enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF). Sugere que os juizes declarem-se incompetentes em razão de sua diplomação como deputado federal.

MARCIO DISPUTA

Passa pela cabeça de Marcio Macedo (PT) disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020 e que o apoio do Governo. O prefeito Edvaldo Nogueira tentará a reeleição e também tem em mente apoio do grupo aliado. O mesmo que está na mira de Marcio. Sinal de que o bloco pode não se segurar unido o próximo pleito.

OS DOIS ESPERAM

Tanto Marcio Macedo quanto Edvaldo Nogueira, como candidatos a prefeito de Aracaju vão cobrar apoio do Governo pelo que deram durante as eleições estaduais de 2018. Um dos dois vai sobrar e pode ocorrer algum rompimento indesejável. O PT pode ficar fora, porque quer marcar posição em 2022.

SINAL DE ALERTA

Uma candidatura posta à Prefeitura de Aracaju, a do radialista e deputado Gilmar Carvalho (PSC), acende o sinal de alerta tanto para Marcio Macedo, quanto para Edvaldo Nogueira, pelo crescimento do nome do parlamentar por ruas e bairros de Aracaju. Gilmar muito próximo ao povo.

CIDADE ALERTA

O programa de TV, Cidade Alerta, dá régua e compasso para Gilmar se espalhar por todo o município, revelando exclusivamente problema. Ele tem 60 minutos por dia para isso, enquanto os demais concorrentes terão de quatro a cinco minutos de TV durante o programa eleitoral em 2020.

APENAS PARA LEMBRAR

O governador do Estado de Amazonas, Wilson Lima, jamais fez política e elegeu-se com uma certa facilidade. Coincidentemente era apresentador do programa Cidade Alerta na região, que foi o seu maior cabo eleitoral. Ah! Wilson também era do PSC.

BRIGA SERÁ GRANDE

O líder da oposição, Georgeo Passos, na Assembleia Legislativa diz que “a galera toda está esperando o desfecho do caso Luciano Bispo”. E antecipa: “se ele não for o candidato, a briga deve ser grande”.

ATO É ELOGIÁVEL

O radialista Edicarlos Queiroz cometeu um gesto com a coragem de poucos ao pedir para tornar sem efeito a nomeação para ocupa cargo no Governo, em razão da ação de velhas raposas agorentas que deturparam o ato, fazendo-lhes críticas e vomitando inveja.

A PESAR DO GESTO

Apesar da boa intenção de Edicarlos Queiroz, que retorna à Rede Xodó, sai perdendo quem não tiver à disposição o seu trabalho e vence aqueles que foram às redes sociais para aniquilá-lo. A mudança em qualquer segmento vem com sacrifício, inclusive o de vencer os que se esparramam no passado.

MULHERES ALMOÇAM

As seis deputadas que integram a nova legislatura na Assembleia Legislativa almoçaram juntas, na semana passada, em primeiro encontro. Não trataram sobre posições políticas, mas pautaram um programa para o Dia Internacional da mulher (08 de março).

Nas redes sociais

///Projetos futuros – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) postou bi Twitter que “hoje recebi a visita da grande liderança do nosso sertão e de Sergipe, Pastor Heleno Silva (PRB)”. Para ele “Heleno e o deputado Jony Marcos sempre foram dois grandes amigos e tenho certeza que estaremos juntos em projetos futuros!”

///Corte de pessoal – O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, informou ontem que o governo federal quer reduzir 30% do pessoal da Secom (Secretaria de Comunicação Social) até o fim do mês, registra o jornal a Folha de São Paulo. Segundo o porta-voz, os números ainda estão em estudo.

///Dinheiro chavista – Sergio Moro afirmou que o Brasil vai rastrear dinheiro proveniente da ditadura de Nicolás Maduro no Brasil. Moro recebeu representantes da Organização dos Estados Americanos na semana passada e a movimentação financeira de dinheiro chavista e negócios de integrantes do governo venezuelano esteve em pauta.

///Temer defende – A defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu no STF (Supremo Tribunal Federal) a decisão do ministro Edson Fachin, que enviou para a 1ª Instância da Justiça Eleitoral inquérito contra o emedebista sobre o suposto recebimento de propina da empreiteira Odebrecht.

///Motorista faz delação – Durante seu depoimento à Polícia Federal ontem, o ex-motorista de Antônio Palocci, Carlos Pocente, disse ter levado o ex-ministro em diversas oportunidades a um hotel na Rua Sena Madureira, em São Paulo, “onde Lula costumava despachar semanalmente”.

///Discutir propina – O ex-senador e ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado citou, em depoimento à Polícia Federal no Ceará uma reunião entre senadores emedebistas na residência oficial do senador Renan Calheiros (MDB) com o suposto objetivo de discutir propina de R$ 40 milhões.

Conversa

Dividir tempo – O deputado federal André Moura (PSC) disse que vai dividir o seu tempo entre Sergipe e Brasília, mesmo sem mandato parlamentar.

Mais recursos – André Moura diz ainda que existe muitos recursos já liberados para Sergipe que precisam de uma força para serem pagos.

Blocos políticos – Nas cidades do interior já existem discussões sérias para montagens de blocos políticos que visam disputar as eleições municipais.

Queda grande – Houve uma queda considerável na venda a varejo logo depois do Natal, que já está repercutindo nos caixas das lojas.

Presidir MDB – O ex-governador Jackson Barreto é o nome para presidir o MDB em Sergipe. fundadores da legenda querem vê-lo à frente do partido.

Em silêncio – O prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), não fala em reeleição. Diz que prefere trabalhar para melhorar a cidade e falar sobre isso em 2020.

É incentivado – Fábio Reis, deputado federal, tem sido incentivado a disputar a vaga de prefeito no próximo ano. Mas também silencia sobre isso.

Boa expansão – A Prefeitura da Barra dos Coqueiros tem sido cobiçada por alguns candidatos fortes da política da região. O município se expandiu muito.

Gente de olho – A mesma coisa acontece com Nossa Senhora do Socorro. Tem muita gente de olho na cidade, exatamente pelo seu crescimento comercial.