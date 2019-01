A ESQUERDA PRECISA APRENDER CONVIVER COM QUEM PENSA DIFERENTE, DIZ PASTOR

24/01/19 - 09:22:23

O deputado estadual pastor Antonio dos Santos (PSC) mandou um recado duro para oposição e diz que “estamos vivendo o momento diferente no Brasil” e que a “esquerda que nós toleramos por muito tempo, aprenda a conviver com aqueles que pensam diferente”, aconselhou.

Pastor Antonio usou as redes sociais para divulgar um vídeo onde ele faz uma análise sobre o novo momento político do País, agora sob o comando do presidente Jair Bolsonaro. “Durante muito tempo o segmento de esquerda comandou o País. Gostando ou não, nós convivemos. Hoje é diferente. Está no governo alguém de direita, conservador que tem também o seu modo de administrar”, Explicou o pastor.

Ao final da mensagem, pastor Antonio diz que “o conselho que eu dou é que a esquerda que nós toleramos por muito tempo, aprenda a conviver com aqueles que pensam diferente. Quem governa hoje é o presidente Bolsonaro com uma equipe e alinhamento de direita conservadora. Vamos viver com isso e lá na frente vocês vão ver qual regime é melhor. Vamos em frente com o Brasil crescendo e felicidades para o povo brasileiro”, diz o deputado pastor Antonio.