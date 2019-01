CALAMIDADE FINANCEIRA

Sexta-feira passada (18), durante almoço na Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privada (Asseopp), Belivaldo Chagas alertou para uma possibilidade no mínimo catastrófica: a declaração de “estado de calamidade financeira” para Sergipe. Era um almoço com empresários da construção civil, de outros segmentos industriais e comerciais, além de economistas, políticos e outros convidados ilustres.

Em qualquer circunstância, declaração bombástica do tipo acenderia a luz amarela de todos os segmentos políticos e econômicos de um Estado que se mostra com dificuldades até para adquirir papel higiênico. Empresários e economistas revelaram preocupação e se mostraram impactados pelos estilhaços que naturalmente provocam informação do tipo, partida de um governador há menos de um mês no comando do Estado.

Os políticos se entreolharam, ajeitaram o paletó e continuaram no papo sobre indicações no secretariado. Tiraram de letra a informação preocupante e puseram em pauta o que o Estado poderia lhes oferecer em termos de vantagens. A sociedade ficou estarrecida e amedrontada, enquanto a oposição se manifestava pegando a declaração para gancho de suas duras críticas.

Houve um certo receio de que o Estado de Calamidade Financeira fosse realmente anunciado, mas também a expectativa de que todos fossem arregaçar as mangas para evitar o pior. Nesse ponto ocorreu a frustração: os presidentes de poderes não deixaram de pedir aumento dos repasses mensais, os duodécimos, com objetivos de aumentar salários. Os políticos também não se sensibilizaram. Continuam a exigir número exagerado de ‘apadrinhados’ para todos os escalões, além de cargos em comissão.

Nenhum aliado procurou Belivaldo Chagas para oferecer ajuda, na tentativa de evitar o colapso geral e buscar a recuperação econômica, a fim de que não aconteça a situação de calamidade financeira. Deixam passar a impressão de que se trata de um problema único do Executivo. O deles apenas receber o que lhes cabe por ajudar na vitória. Quanto ao povo que se lixe, ao servidor que receba salário atrasado e aos aposentados que se virem como puder.

Nos momentos mais difíceis da administração todos fogem à responsabilidade e até buscam outros parceiros… É esse o jogo sujo da velha política.

ENCONTRO E RESPEITO

Governador Belivaldo Chagas (PSD) e senador Eduardo Amorim (PSDB) tiveram um encontro no Palácio dos Despachos. Eduardo foi comunicar pessoalmente que estava retornando ao seu trabalho no setor de Oncologia, onde atuou há anos na área médica, como anestesista.

NÃO FALOU DE POLÍTICA

Belivaldo Chagas “foi gentil ao” receber o senador Eduardo e fez contatos para o seu retorno. Amorim cuidou do pai de Belivaldo na oncologia e todo dia dava-lhe pessoalmente o analgésico no final da tarde. Estudou com o irmão do governador e conhece sua família.

UM MOMENTO AMENO

Belivaldo disse a Eduardo: “Você mostrou que sabe do tamanho do rombo financeiro do Estado. Mas é maior do que você imagina”. Eduardo respondeu: “mas o senhor não sabe o tamanho da minha imaginação”.

OPOSIÇÃO RESPONSÁVEL

Ontem à tarde, recuperando-se de uma virose. Eduardo Amorim admitiu que feliz do povo que reconhece uma oposição responsável, “o que farei sempre que necessário”.

REINALDO FAZ A FESTA

Aonde Reinaldo Moura chega à cidade da Barra dos Coqueiros tem feito festa. Não confirma candidatura a prefeito do município, mas também não precisa disso. Muitos eleitores falam por ele. Reinaldo tem conversado muito, frequentados vários lugares e seu nome está “posto à urna”.

VALADARES FAZ VISITA

O senador Valadares (PSB) fez visita ao ex-governador João Alves Filho ontem e revelou seu reconhecimento via twitter: “foi uma visita que me trouxe belas recordações. Entre as quais, a de que o casal João e Maria do Carmo, do alto de sua popularidade, me ajudou a vencer e construir o Governo do Novo Sergipe de 1987 a 1991”.

ASSEMBLEIA AGITA

O clima na Assembleia é de agitação pela exiguidade do tempo para decisão sobre posse ou não de Luciano Bispo dia 1º de fevereiro. Os deputados falam que querem Luciano, mas por trás tem gente formando chapas para comandar a Mesa. O que tem de propostas rolando não dá para contar.

DIVULGA NOVOS NÚMEROS

Ontem, pessoa aliada a Luciano que trabalha para disputar a Mesa caso ele não possa fazê-lo, anuncia que já são 13 o número dos que aprovam um candidato do bloco, que ainda não tem definido um nome para presidente. Fala apenas em defesa do parlamento e das prerrogativas dos deputados.

NOVOS CONTATOS

O governador Belivaldo Chagas vai voltar a conversar com os deputados estaduais na próxima segunda-feira, porque ainda não teve encontro com todos eles. O assunto é a formação da Mesa e a posição que o Governo terá em relação ao pleito.

COM AUXILIARES

Belivaldo ainda não fez reunião com todo o primeiro escalão e já houve zum-zum-zum de que pode acontecer alteração. Uma coisa foi bem explicada: quem não seguir o estilo de Governo e a orientação para mudanças, não fica.

DECISÃO DIA 31

Um deputado experiente disse que o movimento para escolha de uma outro nome à Mesa da Assembleia, caso aconteça alguma coisa com Luciano Bispo, pode ser sinalizado no domingo (31 de janeiro), para votação no dia primeiro.

PDT MANTÉM DIRETORIA

O deputado Fábio Henrique disse, ontem, que o PDT não terá mudança na Presidência. Temos um diretório eleito e só terá eleição no segundo semestre: “Todos que chegarem serão bem-vindos. Aliás, tenho convidado muita gente e em breve teremos surpresas”.

SOBRE BELIVALDO

Fábio Henrique disse ainda que o prefeito Edvaldo Nogueira não confirmou ainda se vai ou não filiar-se ao PDT, embora tenha sido convidado: “só depende dele”.

PROJETO DE ELIANE

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) tem sido só sorrisos. Demonstra – e é claro – que não deseja disputar qualquer atividade política em 2020. Não seria interessante retornar ao município. Mas está claro em seus movimentos que tem interesse em disputar as eleições de 2022: Senado ou Governo.

É ISSO SEM DÚVIDA

A mais perfeita identidade política de Eliane Aquino é ser viúva do ex-governador Marcelo Déda (PT). Isso a fez ascender em Sergipe através do PT e lideranças políticas aliadas a Déda. Para disputar o Senado precisará apenas do partido, mas para tentar o Governo vai depender de Belivaldo Chagas (PSD).

ROGÉRIO É O TRATOR

O senador Rogério Carvalho (PT) é uma espécie de trator e, claro, pretende tirar Eliane Aquino do seu caminho na disputa ao Governo em 2022. Mas na hipótese remota de Belivaldo sair em abril para disputar o Senado, haverá desentendimento entre Eliane e Rogério na disputa pelo Governo.

ELEIÇÕES A PREFEITO

O pleito municipal de 2020 também dará uma sinalização do comportamento partidário, principalmente na base aliada. O PT terá candidato a prefeito de Aracaju. Fala-se em Márcio Macedo. O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) buscará a reeleição. Ambos pensam em apoio do Governo, que só pode ser a um deles.

Nas redes sociais

///Cantilena enfadonha – Do secretário geral do Governo, José Carlos Felizola, através do Twitter: “a cantilena enfadonha de Valadares Filho se deve mais ao fato da sua ociosidade do que por suas convicções. Até porque nunca as teve em absolutamente nada”.

///Precisa se fortalecer – Ex-prefeito Heleno Silva (PRB), através do whtssapp, diz que A direção nacional quer que o deputado Jony Marcos dispute a Prefeitura de Aracaju em 2020. Segundo ainda Heleno, “dentro das novas regras eleitorais, os partidos políticos precisavam se fortalecer a cada dia”.

///Teria boa relação – Chega também pelo whtssapp notícia de que Capitão Samuel está sendo cotado para a Primeira Secretaria da Alese, independente da composição da mesa. Está sendo o “removedor” de problemas dos antigos e novos deputados eleitos. O Capitão teria boa relação com os 24 deputados eleitos.

///Torço pelo Brasil – Mendonça Prado diz que está na torcida para que os governantes eleitos acertem. “Um país não pode viver em função dos desejos de partidários do quanto pior melhor. É imprescindível que os cidadãos vivam com dignidade, oportunidade de progredir e usufruindo de serviços de qualidade. Torço pelo Brasil”.

///Piscar dos vagalumes – Do ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, pelo Twitter: “O brilho do olho de quem só diz a verdade é tão bonito que certamente aviva o piscar dos vagalumes e até a cintilância das estrelas. Principalmente daquelas que não sabem ver uma lua cheia sem dar polimento”.

///Crise na Venezuela – Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi ao Twitter opinar sobre crise da Venezuela. O tucano diz acreditar que soluções políticas devem ser de cada país, mas a situação da Venezuela exige posicionamento. “Todo poder à Assembleia Nacional para convocar eleições sem fraude. Basta!”, postou FHC.

Conversa

Estreita tempo – Está se estreitando o tempo para a ministra Rosa Weber dá o parecer em relação à questão de Luciano Bispo.

Busca a resultados – A expectativa é grande na Alese, todos a busca de resultados. O plantão no TSE é de 24 horas. Tudo pode ser resolvido a qualquer momento.

Muitas conversas – Nesse período, em que se aproxima a posse dos novos deputados, o movimento é intenso na Assembleia e há muitas conversas.

Motivo suficiente – Clóvis Silveira diz que tem gente que só abre a boca para desmotivar os outros, como se a vida já não desse motivo suficiente para isso!

Faz visitas – O deputado federal Fábio Mitidieri tem visitado lideranças no interior e conversa com todos antes de reassumir a Câmara Federal.

Não sai da política – A deputada Ana Lúcia (PT) está sem mandato por opção, mas continuará fazendo política, principalmente na área social, ajudando à sociedade.

Feito convites – Deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem feito convites a lideranças fortes da política sergipana. Deseja engrossar as fileiras do seu partido.

Sentir nos cofres – A Rede Globo começa a sentir nos cofres a pressão do Governo Bolsonaro, mas ainda respira aliviada. Talvez não demore muito.

Outras legendas – Gilmar Carvalho passa a fazer avaliações contra outras legendas que terão candidatos à Prefeitura de Aracaju.